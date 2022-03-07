نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل محشي الكوسا غلط هتقوري أكثر من 5 كيلو بسرعة الصاروخ بدون مقوار في دقيقة واحدة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير محشي الكوسة بدون مقوار بسرعة الصاروخ، هذا ما نتعرف عليه من خلال هذا المقال، حيث أن الكوسة أو الباذنجان من أنواع الخضار التي يتم تناولها بعد عدة خطوات صعبة يجب اجتيازها، والكثير من السيدات ترغب في البحث عن أسهل الطرق للتقوير، لذلك قد أعددنا لكم هذا المقال لكي نتعرف عن عدة طرق بسيطة وسهلة.

تقوير محشي الكوسة بدون مقوار بسرعة الصاروخ

من الطرق التقليدية السريعة التي تلجأ لها ربات البيوت هو الاعتماد على الأدوات المنزلية، وذلك في حالة عدم وجود مقوار أو في حالة الاحتياج لإنجاز التقوير للخضروات مثل الكوسة والباذنجان، ومن أهم هذه الطرق قطاعة التفاح والسكين والشوكة.

طريقة السكين لتقوير الكوسة

هذه الطريقة سريعة جدا ويتم الحصول على التقوير بسهولة من خلال إدخال حرف السكينة في قلب الثمرة مع التحريك للداخل، وذلك حتى يتم تفريغ محتوى الكوسة من الداخل ليتم حشوها بمنتهى السهولة.

طريقة تنظيف الكوسة بالشوكة

من خلال الشوكة يمكنك الحصول على الكوسة أو الباذنجان بكل بساطة وسهولة، وذلك يتم من خلال إدخال طرف الشركة مع التحريك بحرص داخل الثمرة إلى أن يتم تفريغها من الداخل بسهولة.

طريقة تنظيف الكوسة بقطاعة التفاح

هذه الطريقة هي الأسهل من كل الطرق حيث أنها تتخلص تماما من لب الكوسة بوقت قليل جدا وبكل سهولة.

الاستفادة من باطن الكوسة

الكوسة من الخضروات التي تحتوي على فوائد كثيرة مفيدة للجسم، وبها مجموعة من الفيتامينات وخلاف ذلك يوجد باطن الكوسة فالكثير منا يستغني عنه دون الاستفادة منه، فذلك من الأخطاء التي يقع بها الكثير والآن يجب أن نتعلم وصفة بسيطة للاستفادة من باطن الكوسة، وذلك من خلال وضع بصل وفلفل في مقلاة مع وضع التوابل يتم تقليبهم جيدا، ثم نضع باطن الكوسا ونقلب جيدا على النار لمدة خمس دقائق.