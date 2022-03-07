طرق بسيطة لتنظيف وتلميع طاسة القلي مهما كانت كمية الدهون الملتصقة

طرق بسيطة لتنظيف وتلميع طاسة القلي، تبحث العديد من النساء عن طريقة فعالة في تلميع الطاسة الخاصة بالقلي، وتنظيفها بشكل جيد، فضلا عن استخدام الكثير من الوصفات التي لم تعطي نتيجة فعالة من أجل إزالة الدهون العالقة في الطاسة أو الأواني المصنوعة من الالمونيوم، ولكن نحن في هذه الساعة قررنا أن نعطيكم الحل السحري للتخلص من هذه المشكلة، وإليكم أهم هذه الوصفات.

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وصفة الليمون

حيث أنه عليك إحضار مقدار ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

إحضار ملعقة من قشور الليمون.

إحضار ملعقة من الكركدية، ويجب أن يكون جاف.

إحضار مقدار من الماء.

إحضار ملعقة من قشور الليمون، وملعقة كاملة من عصير الليمون.

الطريقة لتنظيف طاسة القلي

من خلال متابعتك للنقاط الآتية سوف تحصل على طاسة نظيفة وجدية، وذلك بهذا الشكل:-

في إناء واسع نضيف إليه النشاء وكافة المكونات السابق ذكرها، ومن ثم يتم وضع هذا الإناء على النار. ننتظر قليلا حتى يبدأ هذا الخليط بالغليان، ويستمر فترة في الغليان. يتم وضع الطاسة داخل الماء المغلي وتترك داخل هذا الماء مدة نصف ساعة. يتم إزالتها من الماء حتى التأكد من أن كافة الرواسب والدهون الموجودة بها بدأت تتساقط. يتم غسلها جيدا بالماء وصابون الاواني، وتشطف في النهاية بالماء.

طريقة أخرى من أجل تنظيف طاسة القلي

يمكنك القيام بتنظيف طاسة القلي بهذه الطريقة، وذلك على هذا النحو:-