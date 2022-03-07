شوف عروض لولو ماركت الإلكترونية تصفيات الشتاء وخصومات كبيرة من هايبر لولو lulu market

تتوالى عروض لولو ماركت على الأجهزة الإلكترونية والكهربية المختلفة بخصومات كبيرة خلال فترة التصفيات الشتوية. فمع قرب انتهاء فصل الشتاء يقدم هايبر لولو تخفيضات متنوعة ومتعددة على العديد من العلامات التجارية في مجال الإلكترونيات وتجهيزات المنزل. ومن بين الأجهزة المعروضة داخل فروع لولو الخلاطات، القلايات الهوائية، الأفران الكهربية، الثلاجات ومبردات المياه وغيرها. وفيما يلي نستعرض بعضاً من المنتجات المتوفرة في بروشور العروض لهذا الأسبوع.

عروض لولو ماركت

من أشهر العلامات التجارية التي يعرض هايبر لولو منتجاتها باستمرار أجهزة أيكون المميزة ومن أهم العروض المتاحة:

خلاط يدوي قابل لإعادة الشحن مرة أخرى متوفر بسعر 239 ريال بداً من 339 ريال بخصم نقدي مائة ريال.

عرض على قطاعة الخضراوات بقوة 450 واط مقابل 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال بخصم ثلاثين ريال.

عصارة متعددة الوظائف بالإضافة إلى خلاط 5 في 1 بسعر 249 ريال بدلاً من 299 ريال احصل عليها ووفر مبلغ 50 ريال سعودي.

ثلاجة ببابين سعة 325 لتر مقابل 1799 ريال بدلاً من 1999 ريال بخصم مائتي ريال.

قلي الأطعمة المختلفة بطرق صحية أمر يهم كل ربة منزل ولذا يمكنك طلب قلاية بدون زيت سعة 3.5 لتر بسعر 169 ريال بدلاً من 299 ريال، بخصم قدره مائة وثاثين ريال.

موزع ومبرد مياه بثلاجة بسعر 539 ريال بدلاً من 639 ريال.

فريزر أفقي سعة 200 لتر بسعر 1699 ريال بدلاً من 2099 ريال.

صانع خبز عربي 2 في 1 سعر الحبة 149 ريال بدلاً من 179 ريال.

وفر 80 ريال واحصل على فرن كهربائي سعة 45 لتر بسعر 279 ريال بدلاً من 359 ريال.

هايبر لولو

يتيح لولو هايبر ماركت أيضاً عروض مميزة على منتجات فيليبس بخصومات مميزة ومن أهم العروض المتاحة:

خلاط زجاجي قوة 700 واط بسعر 269 ريال بدلاً من 299 ريال.

وفر بقيمة خمسين ريال على مكواة فيليبس البخارية المعروضة بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال.

كاوية بخار عمودية قوة 1600 واط بسعر 229 ريال بدلاً من 329 ريال.