نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات اكسترا شهر مارس تخفيضات من 20 وحتي 70% علي معظم المنتجات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بتقديم وعرض هذه الخصومات والعروض الرائعة والكبيرة المتوافرة عن طريق شركة اكسترا، حيث أن تلك الشركة تعد من ضمن الشركات التي تتميز في القيام بعرض ومنح تلك الخصومات والعروض سعر مناسب ومتوافق مع كل شخص متواجد في السعودية، وكذلك تكون الشركة متخصصة في بيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل ل 55% لمدة 10 أيام على جميع الأجهزة والمنتجات
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات التي تختص في البيع لكل الإلكترونيات والكهربائيات التي يتم توفيرها من قبل شركة اكسترا التي يكون متواجد ومتوفر بسعر صغير وقليل متناسب مع كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، إلى أن يقوم السوق بالحصول والاستحواذ على كل احتياجاته ومطالبه، أما أن يكون هذا من المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها، كما أن الشركة تعد من الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية والمركزية في المملكة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على تليفزيون من النوع كلاس برو حجم 42 بوصة فائقة الدقة اندرويد 0.9 يكون بسعر 1199 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- سعر الغسالة من النوع توشيبا التعبئة العلوية مع المضخة التي تقوم بصرف المياه 7 كيلو جرام باللون الأبيض تكون بسعر 1299 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- الكاتل ميني 2 تابلت 7 بوصة يدعم الواي فاي حجم 32 جيجا بايت باللون الأخضر مع الغطاء الأزرق يكون بسعر 359 بدلًا من 379 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع إل جي فريش 18700 وحدة بارد فقط يكون بسعر 1669 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع إل جي تيتان 3000 وحدة إنفيرتر يدعم الواي فاي البارد فقط يكون بسعر 6609 بدلًا من 10999 ريال سعودي.
- ماكينة صنع القهوة من النوع فيليبس حجم 1.2 لتر 1000 واط باللون الأسود يكون بسعر 879 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- ماكينة صنع القهوة من النوع فيليبس حجم 1.2 لتر مع إمكانية تعزيز وتوزيع النكهة مصنوع من الإستيل يكون بسعر 199 بدلًا من 239 ريال سعودي.
- ماكينة صنع القهوة من النوع ارزوم اوكا للقهوة التركية حجم 0.8 لتر 710 واط باللون الأسود الذهبي سعرها يكون 999 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- نسكافيه دولتشي جوستو لعمل القهوة 1500 واط باللون الأسود تكون بسعر 599 بدلًا من 749 ريال سعودي.
- سعر الفرامة من النوع فيليبس 450 واط باللون الأبيض يكون بسعر 109 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- مقلاة بدون الزيت من النوع نينجا حجم 5.2 لتر 1750 واط باللون الأسود تكون بسعر 389 بدلًا من 659 ريال سعودي.
- القلاية الثنائية من النوع برنسس حجم 3 لتر مصنوع من الستانلس ستيل سعرها يكون 299 بدلًا من 469 ريال سعودي.