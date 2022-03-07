نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 70% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 70% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى الشاشات مارس، يتوفر هواوي ميت بوك دي 15 كور اي 5 حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجابايت باللون الفضي بسعر 2399 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 167 ريال، يتوفر آبل ماك بوك آير حجم 13 بوصة سعة 8 جيجا و 256 جيجابايت بصمة باللون الرمادي بسعر 4399 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 10%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 211 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض الأجهزة اكسترا الكبرى.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر إتش بي لاب توب كور اي 5 بحجم 15.6 بوصة سعة 8 جيجا و 256 جيجابايت 1 تيرا باللون الرمادي بسعر 3099 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 6%، ضمن خصومات أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 149 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 167 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا حتى نهاية مارس آيسر أسبير 3 ايه 315-57 جي انتل كور اي 5 حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجابايت و4 جيجا باللون الأسود بسعر 2049 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 98 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 506 ريال.

تخفيضات أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى

يتوفر آيسر أسبير 7 انتل كور اي 5 حجم الشاشة 15.6 بوصة سعة التخزين 512 جيجا و 8 جيجا باللون الأسود بسعر 2999 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 23%، ضمن تخفيضات مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 506 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى كلاس برو تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 2499 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

خصومات اكسترا الكبرى 70%

يتوفر هومز تليفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل إتش دي ام اي 2 مدخل يو اس بي بسعر 1099 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 35%، ضمن تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى 2022 ال جي تليفزيون 48 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3999 ريال بدلاً من 12599 ريال خصم 70%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 698 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2999 ريال بدلاً من 8499 ريال خصم 65%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو / تجفيف 6 كيلو انفرتر باللون الفحمي بسعر 2199 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 35%، ضمن تخفيضات مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض اكسترا حتى نهاية مارس

يتوفر توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 15 كيلو إنفيرتر أبيض/أسود بسعر 2499 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 36%، ضمن عروض مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل/تجفيف سعة 14 كيلو / 9 كيلو باللون الفحمي بسعر 2899 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.