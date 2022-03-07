شوف أوفر عروض لولو هايبر الجبارة على الهواتف الذكية ومختلف الأجهزة بمناسبة اقتراب شهر رمضان LULU

تتنوع وتختلف عروض لولو هايبر ماركت في مختلف متاجرها في المملكة العربية السعودية بخصومات مذهلة. حيث تتميز مجلة لولو هايبر بخصوماتها القوية على أفضل الهواتف الذكية. كما تتقدم بعرف أقوى العروض الحصرية سواء على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية بمناسبة اقتراب عيد الأم كل عام وكل الأمهات بخير وسعادة وعيد سعيد عليهم.

أوفر عروض لولو هايبر الجبارة على الهواتف الذكية بخصومات جبارة

تقدم لولو مجموعة مختلفة من الهواتف الذكية منها الأجهزة الحديثة والقديمة ماركة سامسونج وكذلك هدية اكسسوارات من سامسونج بخصومات مذهلة.

وفر 700 ريال على جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، الجهاز مدعم بشبكة 5G، والجهاز من الجيل الخامس. الهاتف معم بنظام التشغيل أندرويد 10، وشاشة بمقاس 6.7 بوصة، وبها رام سعته 12 جيجا بايت. أما الذاكرة الداخلية فهي سعتها 256 جيجا بايت، ودقة الكاميرة الأمامية 12+12+108 ميجا بكسل. بالإضافة لثلاث كاميرات بدقة 12+12+108 ميجا بكسل. بسعر 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي.

خصم 500 ريال على هاتف سامسونج جالكسي المميز القابل للطي، من الجيل الخامس بشاشة مقاسها 6.7 بوصة، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، كما يحتوي الجهاز على ذاركة عشوائية كبيرة وهي 8 جيجا بايت رام، وداخلية بسعة 256 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرا فهناك كاميرا واحدة أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل. مقابل 3499 ريال بدلاً 3999 ريال سعودي.واحصل على هدية مجانية على الجهاز وهي سماعة اير بودز.

تخفيضات لولو هايبر بمناسبة اقتراب رمضان على الأيفون والأكسسوارات