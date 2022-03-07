مكون كلنا نرميه هيرجع البراد الاستانلس والحلل المحروقة جديده من جديد بكل سهوله

نقدم لكي سيدتي اليوم طريقة لتنظيف الأواني الاستانلس والحلل المحروقة بكل سهولة، بمواد بسيطة وسهلة ومتوفرة في منزلك، فنحن نعلم كيف تعاني ربات المنزل من تنظيف الأواني من الحروق الملتصقة بها، وكيفية إعادتها كأول استخدام، فأحيانا بسبب الحروق الموجودة على الأواني قد تضطرين إلى التخلص من الإناء، فنقدم لكي طريقة تنظيفها خطوة بخطوة.

تنظيف الأواني والحلل المحروقة

هناك مكون تغفل عنه الكثير من ربات المنزل بالرغم من توفره في منزلهم، هذا المكون يساعد في تفتيت الدهون المتراكمة على الأواني والتخلص من الحروق، كما أنه يمكن استخدامه في تنظيف سطح البوتجاز أيضًا وأعين البوتجاز، دون الحاجة إلى شراء المنظفات، وهذا المكون هو بيكربونات الصوديوم والخل والملح، مكون بسيط لكنه له قدرة فعالة في تنظيف الأواني.

مكونات الوصفة:

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 كوب من الخل.

2 لتر من الماء الساخن.

تنظيف الأواني بالملح كربونات الصوديوم



ضعي كلًا من الملح وبيكربونات الصوديوم في الماء الساخن، ثم قلبيها جيدًا.

ضيفي بعد ذلك كوب الخل وقلبي ستلاحظين تكون رغاوي في الماء اتركيها لمدة دقيقة.

قومي بعد ذلك بوضع الإناء لمدة ساعة في الماء الساخن، ستلاحظين تساقط الحروق من الإناء

وفيما بعد قومي بعد ذلك بغسل الإناء جيدًا بسائل تنظيف الأواني والسلك.

كما أنه في حالة إذا كان هناك حروق باقية قومي بنقعيه مرة أخرى في الخليط بعد تسخين الماء وإضافة القليل من الخل وبيكربونات الصوديوم، واتركيه لمدة ساعة أخرى.

يمكن تنظيف أيضًا البراد والطاسات والأواني المحروقة من خلال وضع اثنان ملعقة من بيكربونات الصوديوم على الطاسة ثم غطي بمنديل ثم ضيفي الخل واتركيها لمدة ساعة ثم قومي بغسلها بالسلك وسائل المواعين.