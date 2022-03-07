طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة بدون أي مجهود أو لمس

يعتبر وجود الحشرات وخاصة الزواحف مثل البرص من أكثر الأمور المزعجة والمخيفة للكثير من الأفراد خاصة الأطفال، كما أنها يمكن أن تمثل مصدر خطر على الطعام الموجود في المنزل، وتوجد هذه الزواحف في كثير من المنازل خاصة المنازل الريفية والتي تكون قريبة من الأراضي الزراعية، ولذلك سوف نوضح لكم أفضل الطرق للتخلص من البرص أو أي حشرات بالمنزل.

طرق التخلص من البرص أو الوزغ

أصبح تعاني الكثير من المنازل من وجود الأبرص والزواحف والصراصير في المنازل الأمر الذي يمثل خطورة على الطعام في البيت إذا ترك في المطبخ أو على السفرة ولذلك سوف نوضح لكم أفضل الطرق للتخلص من الزواحف التي توجد في المنازل.

الطريقة الأولي: قشر البيض حيث يعتبر وضع قشر البيض في المنطقة التي يوجد بها البرص أو الوزغ من أفضل الطرق للتخلص من هذه الكائنات لأن ذلك يثير الزعر والخوف لدي هذا النوع من الزواحف.

الطريقة الثانية: الزيت المستخدم في بنزين السيارة والذي يعد من الطرق الفعالة في التخلص من البرص أو الوزغ، عن طريق نحضر قماشة وتبل بزيت السيارات ثم تدهن المناطق التي يتحرك بها لنجد هذه الطريقة تقضي على هذه الزواحف .

الطريقة الثالثة: ملعقة من النشا توضع على الاماكن التي يتحرك بها البرص تعتبر بمثابة مادة سامة بالنسبة لهم.

نصائح عامة لتجنب وجود البرص أو الوزغ بالمنزل

وبعد أن تعرفنا على أهم الطرق الطبيعية التي تساعدنا في التخلص او تقليل ظهور هذه الزواحف بالمنزل وإليكم أهم النصائح لحماية منازلنا من هذه الزواحف.