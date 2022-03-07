اسرع طريقه لتسوية اللحوم والكوارع في 10دقايق مهما كان نوعها وسر لونها الوردي بدون صلصه

تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة سريعة لتسوية اللحوم والكوارع، فيوجد أنواع من اللحم تأخذ وقت طويل جدًا للتسوية قد يصل إلى خمس ساعات تقريبًا، إلا أن هناك بعض المكونات التي لو تم إضافتها إليها تساعد في تسهيل تسويتها وفي وقت أقل بكثير، نقدم لكي سيدتي اليوم أسرع طريقة لتسوية اللحوم والكوارع.

تسوية اللحوم والكوارع في أسرع وقت

لا حاجة للبحث كثير عن طرق لتسوية اللحوم والكوارع في وقت قصير؛ لأنه متوفر في منزلك، ملعقة واحدة فقط منه تساعد على تسوية اللحمة سريعًا، وهذا المكون هو السكر، فإنه يعمل على تسريع تسوية اللحوم والكوارع، ونقدم لكي طريقة استخدام السكر في التسوية في أسرع وقت.

المقادير المطلوبة:

1 كيلو من اللحم أو الكمية المطلوب طهيها.

1 لتر من الماء الساخن.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1 ملعقة من الزيت أو السمن.

1 ملعقة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 حبة من الطماطم.

1 حبة من البصل.

1 حبة من الجزر.

2 حبة من الحبهان.

ورق لورا.

2 حبة من المستكة.

كرات وكرفس.

تسوية اللحوم والكوارع



حيث أنه في البداية احضري الحلة الخاصة بسلق اللحمة وضيفي إليها السمن ثم ضيفي الحبهان والمستكة ثم ضيفي قطع اللحم ليتم تشويحها لمدة خمس دقائق.

ضيفي بعد ذلك السكر والبصل والطماطم والجزر والكرفس والكرات وقلبي المكونات مع اللحم لمدة دقيقتين إلى 4 دقائق.

ضيفي الماء المغلي إلى الحلة ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود واتركيها تغلي لمدة دقيقتين.

ولا بد في النهاية أن تقومي بتهدئة النار على اللحم حتى تصبح جاهزة قدميها وبالهناء والشفاء.

كما أنه بكل سهولة يمكن أيضًا إضافة السكر لنفس المكونات مع الكوارع أو عمل اللحمة بأي طريقة تفضلين.