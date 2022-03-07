نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قد تؤدي للوفاة.. تحذير هام من طريقة خاطئة لشرب الماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماء هو سر الحياة، وحفاظ المرء على شرب كمية كافية من المياه بشكل يومي، يمنح جسمه الكثير من الفوائد، ويعود بالنفع على جميع أجهزة الجسم، ولكن يجب على الجميع أولًا، معرفة الكمية المناسبة والتي تضمن من خلالها، الحصول على الفائدة المطلوبة، مع مراعاة أن الإفراط في شرب المياه، لا يمنح الجسم أي فائدة ولكن قد يعود على الجسم بالضرر، فيما يعرف باسم تسمم الماء، وكان موقع “روسيا اليوم”، قد كشف في تقرير قام بنشره، عن المقصود بتسمم الماء، وقال بأن هذا المصطلح يقصد به الإفراط في شرب المياه، بما لا يعطي الكلى الفرصة للتخلص منها، ويحدث تخفيف لبعض المواد بالجسم، كالصوديوم على سبيل المثال.

تسمم الماء

يتسبب تسمم الماء في اضطراب تركيزات مختلف المواد بالجسم، أبرزها الصوديوم، وقد يتسبب هذا في إصابة المرء ببعض التغيرات العصبية، كالارتباك والهلوسة، ولتجنب الإصابة بتلك الحالة، يجب عليك معرفة الكميات المناسبة المطلوب شربها من الماء بشكل يومي، فالبالغين على سبيل المثال؟، يمكنهم شرب ما يتراوح بين 2.7إلى 3.7 لتر من السوائل، ليست في صورة مياه فقط، بل في صورة مشروبات أخرى وأطعمة.

كذلك لا يحدث تسمم المياه فقط بسبب شرب كميات كبيرة يوميًا من المياه والسوائل، ولكن يمكن أن يحدث إذا قمت بتناول أكثر من ثلاثة إلى أربعة لترات من المياه خلال فترة قصيرة، وتتوقف كمية المياه التي قد تسبب تسمم على عدد من العوامل، أبرزها الجنس والعمر والصحة العامة للفرد.

أعراض تسمم المياه وطريقة علاجه

يظهر على المصابين بتسمم المياه العديد من الأعراض العصبية نتيجة اضطراب بتركيزات المواد الموجودة بالجسم، ومن أبرز الأعراض التي تظهر على المصابين:

الارتباك.

الصداع.

الغثيان.

التقيؤ.

النسيان.

الكلام الغير واضح.

إن الإصابة بتسمم المياه من الحالات الطبية الطارئة، التي يجب على المصابين بها التوجه للمستشفى على الفور، للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم بداخل المستشفى تزويدهم بمحلول به تركيزات عالية من الصوديوم، مع بعض الأدوية التي تمكن الجسم من استعادة التركيزات الطبيعية للمواد بداخله، وبحسب الإحصائيات، فإن وفيات تسمم الماء تقدر بنحو 7.1 %.