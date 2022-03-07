نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لاب توب جرير هذا الأسبوع وتخفيضات ساخنة على الكمبيوتر وملحقات الألعاب في المقال التالي
عروض لاب توب جرير، الأجهزة الإلكترونية أصبحت شيء مهم جدًا في حياتنا وخاصًا بعد أن أصبح معظم التعليم أون لاين بعد انتشار فيروس كورونا في العالم ولكن أسعار الأجهزة الإلكترونية قد لا تناسب الجميع، ولذلك تقوم jarir bookstore مكتبة جرير بعمل العديد من العروض والخصومات المميزة على الأجهزة الإلكترونية الموجودة بها مما يجعل معظم الأشخاص يقبلون عليها، وخلال هذا المقال سنتحدث عن العروض الخاصة بمكتبات جرير مارس 2022.
عروض جرير اليوم لبداية الأسبوع الثاني من مارس وتنزيلات مجمعة على الأجهزة الكهربية والالكترونية
مكتبة جرير اون لاين
مكتبات جرير من المكتبات التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل، وكانت في البداية عبارة عن مكتبة خاصة ببيع الأدوات والمستلزمات المدرسية.
لكن أصبحت الآن أشهر المكتبات في المملكة العربية السعودية وأصبح لها فروع في كافة أنحاء المملكة على الرغم من أنها كانت في البداية فرع واحد صغير في مدينة الرياض، وأصبحت مفضلة لدى معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير مارس 2022
هناك مجموعة من العروض الجذابة التي سيقدمها جرير خلال هذه الأيام بمناسبة شهر رمضان، وإليكم بعض من هذه العروض فيما يلي:
- بطاقة خصم جرير شاشة بينكيو إس إي 2780 حجم 27 بوصة بسعر 16.95 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير كمبيوتر أسوس زين بوك بسعر 5149 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سماعة رأس للألعاب هاير إكس بسعر 589 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي ميت باد كمبيوتر لوحي سعة 128 جيجابايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سماعة هير إكس كلاود كيس بسعر 259 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير سامسونج جالكسي إي 72 سعة 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير بينكيو إكس إل 2732 حجم 27 بوصة بسعر 949 ريال سعودي.
- عرض جرير سماعة هير إكس كلاود سلكي بسعر 199 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة بينكيو هاير إي حجم 24 بوصة بسعر 649 ريال سعودي.
- لابتوب جرير وسماعة ستيل سيريس أركتوس سلكي بسعر 389 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير شاشة سامسونج حجم 24 بوصة بسعر 1049 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير ولابتوب جرير ولاب توب هواوي ميت بوك بسعر 1999 ريال سعودي.