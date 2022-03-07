نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول اليوم بخصومات هائلة othaim mall offers في المقال التالي

وفر أكثر مع عروض العثيم مول على المنتجات الطازجة من الخضروات والفواكه، واستفد من الخصومات المتاحة على بعض المعلبات والأجهزة الكهربية المتنوعة والمخبوزات أيضاً حتى نفاذ الكمية. ففي يوم الاثنين من كل أسبوع تقدم أسواق العثيم عروض خاصة على بعض السلع بخلاف ما يقدمه المول من عروض أسبوعية بكافة الأقسام سواء قسم الإلكترونيات; أو المجمدات; أو غيرها من الأقسام المختلفة الموجودة داخل فروع أسواق عبد الله العثيم. عروض العثيم مول اشتري كيلو واحصل على الثاني مجاناً أو احصل على منتجات بسعر التكلفة هذا ما يقدمه مول العثيم لعملائه خلال مهرجان عروض الطازج يوم الاثنين.

احصل على ربطتين بسعر واحدة من الجرجير أو الكزبرة أو النعناع الأخضر مقابل 1.25 ريال فقط. عماً بأن هذا العرض لا يشم منطقة أبها الشرقية.

عبوة من تمر إنتاج النخيل رطب سكري وزن العلبة 500 جرام احصل عليها بسعر التكلفة ضمن عروض يوم الاثنين من العثيم بسعر 6.95 ريال للحبة.

احصل على كيلو من لحم غنم سواكني بالعظم طازج مبرد بسعر التكفة أي مقابل 42.95 ريال فقط مع العلم بأن هذا العرض غير ساري بفروع العثيم في مناطق جدة، مكة، المدينة المنورة، تبوك، عرعر، سكاكا، القريات، طريف والطائف.

بفرع الرياض فقط عرض خاص على أرجل دجاج التنمية الطازجة وزن الطبق 450 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي. كما يوجد عرض بنفس الفرع على أفخاذ دجاج التنمية بسعر 5.5 ريال للطبق أي بسعر التكلفة.

الباذنجان من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية فهو مصدر غني بعنصر الحديد اللازم لحماية الجسم من أمراض فقر الدم احصل على الكيلو بسعر التكلفة فقط 3.45 ريال للكيلو. أسواق العثيم مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر تكلفة الجهاز فقط 89 ريال للحبة.

اشتري قدر ضغط ايبو جرانيت سعة 9 لترات مقابل 129.95 ريال فقط; أو سعة 11 لتر بسعر 149.95 ريال سعودي.

احصل على خلاط نيكاي مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات بالإضافة إلى هدية مجانية فقط مقابل 99 ريال للحبة. العثيم مول حبة من كيك الدخن وزن 500 جرام بسعر 10.95 ريال فقط.

كيك شوكولاتة بالكريمة احصل على علبتين من المنتج مقابل 14.95 ريال.

بسبوسة بالبندق سعر الكيلو 29.95 ريال.

اشتري كيلو من حلويات بلح الشام بسعر التكلفة فقط 19.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول اليوم بخصومات هائلة othaim mall offers - ثقفني

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