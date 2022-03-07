شوف مستلزمات رياضية مختارة من ساكو بخصم جبار يصل إلى 40% بمناسبة رمضان

ساكو تجدد دئما عروضها بصفة مستمرة بجمع الأقسام وتستقبل رمضان بأقوي العروض، وتتيح بالعرض الرمضاني تشكيلة متنوعة جذابة على الأجهزة والألعاب والمستلزمات الرياضية. وتقدمها لجميع عملائها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أشتري مستلزمات رياضية متنوعة واحصلي على خصم 40%، كما يمكنكم تقسيط مبلغ تقسيط الشراء على ثلاث دفعات من خلال شركة تمارا وتوفر أيضاً خدمة التوصيل للمنزل بقيمة 25 ريال بأسرع وقت ممكن.

مستلزمات رياضية مختارة من ساكو بخصم جبار يصل إلى 40% بمناسبة رمضان

طاولة بلياردو هيكل متين من MDF، أرجل قابلة للضبط لتسوية وضع الطاولة وضمان سطح لعب مستوي، يتوافر معاها 2 عصا بلياردو بطول 57 انش – 1مجموعة 2 كرات بليار بحجم 1/4 انش+ 2 طباشير + مثلث بلاستيك 1/4 انش، سهلة التركيب والبناء . مثالية لجميع غرف الألعاب، طول وعرض وارتفاعها 213×117×79، بسعر 1799.00 ريال بدلاً من 2299.00 ريال، ادفع 599.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد، لا يتوافر خدمة الوصيل لهذا المنتج.

جهاز تمارين إليبتكال، من Fitplus، حمولة 100 كيلو مع شاشة ديجيتال كرستال سائل ( LCD )، توفر تدريبًا كليًا للجسم، بسعر 549.00 ريال بدلاً من 629.00 ريال، ادفع 183.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

حاسبة بلوت مع البطاقات، سهلة الاستخدام، تعمل على البطاريات والطاقة الشمسية، بسعر 39.75 ريال.

دراجة عمودية، حدافه يدوية، يتميز هذا المنتج مع ضمان لمدة سنتين بدءاً من 25 أغسطس وحتى 18 سبتمبر، قدرة التحميل 120كيلو جرام، نوع المقاومة مغناطيسي، بسعر 749.00 ريال بدلاً من 819.00 ريال، ادفع 249.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

تنس طاولة ماركة SOLEX، الحجم 275 سم×150 سم، متوفرة باللون الأخضر، متينة لتحمل اللعب المكثف، طاولة خارجية مثالية للعب في أوقات الفراغ،عجلات قوية لسهولة الحركة، بسعر 799.00 ريال بدلاً من 935.00 ريال، ادفع 266.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.



جهاز تمارين إليبتكال، ي على 4 اذرع لتخسيس الجسم كله، متوفرة 32 مستوى تلقائي، سعر الجهاز 1799.00 ريال بدلاً من 2099.00 ريال، ادفع 599.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

دراجة كهربائية رياضية 130 كيلو، بشاشة ديجيتال، كرسي مريح سهلة الأستخدام، بسعر 2499.00 ريال بدلاً من 2999.00 ريال.