فكرة عبقرية هتقلل فاتورة الكهرباء 600 جنية مرة واحدة هتفرق معاك كتير أوي جربها بنفسك

‏مشكلة ارتفاع التيار الكهربائي من أبرز المشاكل التي تعاني منها الأسرة المصرية وخصوصا في الفترة الحالية بسبب تغير أسعار الكهرباء وتحاول الأسرة بقدر الإمكان تخفيف فاتورة التيار الكهربائي من خلال تخفيف استخدام بعض الاجهزة الموجودة في المنزل ولكن يحدث ‏دون أن نعرف ما هي الأجهزة التي تسبب ارتفاع كبير في التيار الكهربائي خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الخطوات السحريه التي تساعد على تقليل فترة التيار الكهربائي حتى لا تكون مرتفعة وفي نفس الوقت سنتحدث عن الأجهزة التي تتسبب في ارتفاع التيار الكهربائي دون أن ننتبه لها ‏ونتحدث عن بعض الحلول التي تساعد في انخفاض فاتورة التيار الكهربائي.

‏حركة سحرية لتقليل فاتورة التيار الكهربائي‏

عندما نفكر في تقليل فاتورة التيار الكهربائي نفعل ذلك مع الأجهزة الكبيرة مثل الغسالات والتكييف بعض الاجهزة ‏وربما بالفعل هذه الاجهزة تستهلك مقدار كبير من التيار الكهربائي ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي تتسبب في ارتفاع فاتورة التيار الكهربائي دون أن نعرف أنها هي السبب خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض هذه الاجهزة وأبرز هذه الاجهزة هي الأجهزة التي نتركها متصلة بالكهرباء طوال اليوم مثل جهاز استقبال التلفاز جهاز استقبال الإنترنت والمكوة وبعض الأجهزة الأخرى هذه الاجهزة لابد أن يتم فصلها عن الكهرباء عندما لا نريد استخدامها لأنها حتى إذا تم إيقاف تشغيلها وهي لا زالت متصلة بالكهرباء فإنها تسحب مقدار كبير من التيار الكهربائي.

‏أجهزة تبقى متصلة بالكهرباء لوقت طويل

‏أغلب الأسر تترك جهاز الاتصال بالأنترنت و جهاز الاتصال في التلفاز متصل طوال اليوم وربما أيضا نفعل ذلك مع غسالة الملابس وغسالة الصحون ‏عندما نتوقف عن استخدامها نترك متصلة بالكهرباء وأفضل حل لذلك أن يتوقف تماما عن ذلك و نقوم بإزالة اتصالها بالكهرباء ولا نفعل ذلك إلا عندما نرغب في تشغيلها هذا سيقلل للكثير من الكهرباء التي تستهلك الأسرة و سنلاحظ أن فاتورة الكهرباء قد انخفضت بشكل كبير، وهناك أيضا بعض الأجهزة الأخرى التي نتركها متصلة بالكهرباء مثل الشواحن وغيرها.