نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية هتقلل فاتورة الكهرباء 600 جنية مرة واحدة هتفرق معاك كتير أوي جربها بنفسك في المقال التالي
مشكلة ارتفاع التيار الكهربائي من أبرز المشاكل التي تعاني منها الأسرة المصرية وخصوصا في الفترة الحالية بسبب تغير أسعار الكهرباء وتحاول الأسرة بقدر الإمكان تخفيف فاتورة التيار الكهربائي من خلال تخفيف استخدام بعض الاجهزة الموجودة في المنزل ولكن يحدث دون أن نعرف ما هي الأجهزة التي تسبب ارتفاع كبير في التيار الكهربائي خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الخطوات السحريه التي تساعد على تقليل فترة التيار الكهربائي حتى لا تكون مرتفعة وفي نفس الوقت سنتحدث عن الأجهزة التي تتسبب في ارتفاع التيار الكهربائي دون أن ننتبه لها ونتحدث عن بعض الحلول التي تساعد في انخفاض فاتورة التيار الكهربائي.
حركة سحرية لتقليل فاتورة التيار الكهربائي
عندما نفكر في تقليل فاتورة التيار الكهربائي نفعل ذلك مع الأجهزة الكبيرة مثل الغسالات والتكييف بعض الاجهزة وربما بالفعل هذه الاجهزة تستهلك مقدار كبير من التيار الكهربائي ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي تتسبب في ارتفاع فاتورة التيار الكهربائي دون أن نعرف أنها هي السبب خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض هذه الاجهزة وأبرز هذه الاجهزة هي الأجهزة التي نتركها متصلة بالكهرباء طوال اليوم مثل جهاز استقبال التلفاز جهاز استقبال الإنترنت والمكوة وبعض الأجهزة الأخرى هذه الاجهزة لابد أن يتم فصلها عن الكهرباء عندما لا نريد استخدامها لأنها حتى إذا تم إيقاف تشغيلها وهي لا زالت متصلة بالكهرباء فإنها تسحب مقدار كبير من التيار الكهربائي.
أجهزة تبقى متصلة بالكهرباء لوقت طويل
أغلب الأسر تترك جهاز الاتصال بالأنترنت و جهاز الاتصال في التلفاز متصل طوال اليوم وربما أيضا نفعل ذلك مع غسالة الملابس وغسالة الصحون عندما نتوقف عن استخدامها نترك متصلة بالكهرباء وأفضل حل لذلك أن يتوقف تماما عن ذلك و نقوم بإزالة اتصالها بالكهرباء ولا نفعل ذلك إلا عندما نرغب في تشغيلها هذا سيقلل للكثير من الكهرباء التي تستهلك الأسرة و سنلاحظ أن فاتورة الكهرباء قد انخفضت بشكل كبير، وهناك أيضا بعض الأجهزة الأخرى التي نتركها متصلة بالكهرباء مثل الشواحن وغيرها.