نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 7 مارس 2022 مهرجان الطازج تجهيزات رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 7 مارس 2022 مهرجان الطازج لمدة 24 ساعة، بدأت البيوت العربية في تجهيزات رمضان 2022 من شراء أغراض الطعام وبعض الأدوات والتجهيزات المنزلية، تتيح أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية الكثير من التخفيضات على السلع والأدوات بمناسبة قدوم شهر رمضان، إلى جانب العروض الأسبوعية وعروض الطازج يوم الاثنين على المنتجات الطازجة مثل الفاكهة والخضروات وغيرها من الأغراض التي لا غنى عنها، من خلال هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة مهرجان الطازج الأسبوعي لسهولة الاطلاع عليها وتصفحها.

عروض العثيم الاثنين 7 مارس 2022 الطازج

تسري العروض بدءاً من التاسعة صباح اليوم وحتى الواحدة صباحاً موعد إغلاق فروع العثيم، تجهيزات رمضان كثيرة ويمكنك تقسيم مشترياتك الرمضانية بدءاً من اليوم، حتى لا تمثل عبئاً كبيراً أثناء حلول الشهر المبارك، بإمكانك البدء بشراء التمور والحبوب الجافة والمنتجات التي لها فترة صلاحية طويلة نسبياً، مع التمتع باستخدام عروض الطازج لاستخدام هذا الأسبوع من الخضروات والفاكهة وكافة الأغراض المدرجة في هذا العرض.

تشمل العروض بعض المنتجات بنصف السعر، اشتري كيلو واحصل على كيلو آخر هدية من برتقال العصير أو الكلامنتينا أو البصل الأحمر أو الخيار، إلى جانب ليمون الشبك والكمثرى الافريقي، تخفيضات أخرى على أسعار بعض الفواكه والخضروات مثل تفاح رويال جالا والبخارى الحمراء والكوسة والجزر وملفوف المحشي.

تخفيض على سعر لحم الغنم السواكني بالعظم، ارجل دجاج التنمية، أفخاذ دجاج التنمية طازج، صدور دجاج بدون عظم من إنتاج، عروض أخرى على الدجاج المجمد والمبرد بالفروع.

عروض المخبوزات تشمل كرواسون 2 بسعر 1 وكذلك كيكة الشيكولاتة بالكريمة وزود مافن ابيض اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً، بسبوسة بالبندق وبلح الشام من الحلوى الشرقية المميزة الموجودة بالعثيم بأسعار غير قابلة للمنافسة.

أما الأدوات المنزلية فتتجدد عروضها أسبوعياً، عروض اليوم فقط على مضرب بيض مع العجان من ماركة كولين، قدر ضغط جرانيت من ايبو، خلاط نيكاي مع مطحنة.

مجلة عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة

إليكم مجلة عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة شاملة كافة التخفيضات المتاحة لعملاء العثيم: