شوف مستلزمات منزل أساسية مختارة بعناية من ساكو بخصومات تصل إلى 40%

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مستلزمات منزل أساسية مختارة بعناية تقدمها لكم شركة ساكو كما تقدم عروض بتخفيضات كبري تصل حتى 40% بمناسبة شهر رمضان المبارك جددي أساس منزلك وجلسات الحدائق الخاصة بكم بأطقم جلوس بتشكيلات مميزة وقطع جلوس بأعداد مختلفة، توفر أيضا عدد وأدوات لتقليم وترتيب الحدائق، كراسي وطوالات قابله للطي، وعشاق الشوي بالهواء الطلق تقدم لكم Saco مجموعة من الشويات التي تناسب أحجام الأماكن لديكم، تعمل بالغاز والفحم.
مستلزمات منزل أساسية مختارة بعناية من ساكو بخصومات تصل إلى 40%
ولعشاق الجلوس بالأماكن المفتوحة تقدم لكم أجهزة لقتل الحشرات بأحجام وأشكال مختلفه، وتوفر الأتي أطقم سفر، غرف طعام بالشمسية، قدمنا لكم من خلال موقع ثقفني عروض أخر من ساكو عروض أجهزة منزلية وعروض أدوات وأواني المطبخ التي تتضمن خصومات 40%.
مستلزمات حدائق من ساكو
- مظلة جلوس مع ناموسية مزخرفة للغاية، سهل التركيب، يستخدم في الأماكن الواسعة والمفتوحة، متوفرة بلون البيج، الماركة: living accents، أبعاد خيمية 300/300/254 سم، بسعر 999.00 ريال بدلاً من 1199.00 ريال، ادفع 333.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- طقم 5 قطع، مكون من 2 أريكة + 2 كرسي بدون مسند +1 طاولة، يمكنك قضاء وقت ممتع مع عائلتكم وأصدقائكم بكل راحة في حديقتكم الخارجية، تصميم واسع ومريح، مصنع من ألمنيوم + خوص، سعر الطقم 3499.00 ريال بدلاً من 3999.00 ريال.
- خرطوم الماء قصيرًا جدًا ويتوسع حتى 3 أضعاف حجمه عند وضعه تحت ضغط الماء. تم تصميم مسدس الماء ذو الوظائف الثمانية لجعل الحياة أسهل بكثير، مصنوع من أنبوب اللاتكس والألياف، يعمل بأمان مع ضغط مائي يصل إلى قوة 10 بار، مدمج الحجم وسهل لتخزين، مقاومة ممتازة للتآكل ونوعية طويلة الأمد، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 159.75 ريال، ادفع 43.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- حصادة حشائش كهربائية، يعمل بقوة 2000 واط 46 سم، وزن الجهاز20.62 كيلو جرام، متوفر بالتحكم بالسرعة عند التشغيل، نظام التشغيل بزر الدفع، تصميم صغير الحجم يسمح بتحسين الوصول إلى أي مكان، بسعر 999.00 ريال بدلاً من 1199.00 ريال، ادفع 333.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- قاتل حشرات، يعمل يقوة 220 فولت، متوفر 2 لمبه بقوة 20 واط، ميزة الجهاز يقضي على الحشرات الصغيرة بدون تلوث ولا سموم ولا رائحة ، وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة، بسعر 599.00 ريال بدلاً من 719.00 ريال، ادفع 199.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.