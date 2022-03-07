شوف عروض ساكو لشهر رمضان تخفيضات حتى 40% saco offers

تم الإعلان مؤخراً عن أحدث عروض ساكو بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويصل حجم الخصم إلى نسبة 40 بالمائة على العديد من الأجهزة المنزلية المختارة، مستلزمات الحدائق والجلسات الخارجية، ومستلزمات المطبخ وغيرها. وقد عرض موقع ساكو مئات المنتجات المطروحة ضمن التخفيضات للتسهيل على المتسوقين للتسوق عبر الإنترنت; كما أنه من المتاح للعملاء زيارة معارض ساكو لشراء احتياجاتهم بشكل مباشر.

عروض ساكو

وفر مع ساكو بالاستفادة بأقوى الخصومات على الأجهزة الكهربائية المختلفة بمناسبة شهر رمضان.

احصل على خصم بقيمة 30.75 ريال على محمصة خبز بلاك آند ديكر شريحتين 220 فولت 800 واط بشرائها مقابل 119 ريال بدلاً من 149.75 ريال.

اشتري قدر كهربائي طهي الأرز فيليبس سعة 1.8 لتر تعم بجهد كهربي 220-240 فولت وقوة 980 واط، متوفرة مقابل 269 ريال سعودي بدلاً من 349.70 ريال، كما يمكن شرائه بالتقسيط بدفع 89.66 ريال على ثلاث دفعات بدون فوائد من تمارا.

مكنسة كهربائية باور ماكس بفلتر ضد البكتيريا بقوة 2100 واط وجهد كهربي 220 فولت مصنوعة من معدن وكلوريد متعدد الفاينيل، متاحة مع خصم بقيمة مائتي ريال وتعرض بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال.

موقع ساكو

عصارة فواكه فيليبس بقوة 700 واط وسيلتك المثلى لتحضير العصائر الطبيعية احصل عليها بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال.

اشتر قلاية عميقة سعة 3.5 لتر تعمل بقوة 1960 واط قابلة للضبط مقابل 229 ريال بدلاً من 259.75 ريال.

محضرة طعام 6.7 لتر قوة 1700 واط. تأتي مع ثلاث ملحقات تأتي مع عدة سرعات بسعر 3999 ريال بدلاً من 4699 ريال بخصم نقدي سبعمائة ريال سعودي.

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عروض مميز على الأثاث الخارجي ومستلزمات الحدائق بأسعار تنافسية من saco.

طقم جلوس مكون من أربع قطع عبارة عن طاولة وثلاث صوفات مع وسائد مصنوع من الفولاذ والخوص بسعر 799 ريال بدلاً من 849 ريال.

عرض على طقم جلوس 4 قطع مكون من ثلاث أرائك وطاولة قهوة متوفر مقابل 1149 ريال بدلاً من 1299 ريال.

مصيدة الحشرات داينا تراب متوفرة مع خصم بقيمة مائتي ريال سعودي اشتريها الآن مقابل 699 ريال بدلاً من 899 ريال.

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