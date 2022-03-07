ضعي البيبسي علي الفحم لتنظيف الحلل والبوتجاز تمنيت لو أعرفها من زمان أفكار وحيل لا يعلمها أحد

يمكن أن نستخدم الفحم والبيبسي في عمل تفاعل يساعد على تنظيف الحلل والأواني والبوتاجاز ويخلصنا من أصعب البقع الموجودة في المطبخ وسوف نوضح مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

البيبسي والفحم لتلميع الحلل

سوف يستطيع ربات المنازل من خلال هذه الوصفة تنظيف وتلميع الحلل والأحواض والبوتاجاز ولا تحتاج هذه الوصفة إلى مكونات غالية أو معقدة وسوف نوضح أهم المكونات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالي:

ملعقة فحم مطحون.

ربع كوب بيبيسي.

ملعقة من بيكربونات الصودا.

كوب من صابون المواعين.

طريقة تحضير وصفة البيبسي والفحم

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الوصفة سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

حيث أن الخطوة الأولى هي أن نحضر بولة ويتم وضع بها ملعقة الفحم وعليه ربع كوب البيبسي ونقلبهم حتى تمام التجانس.

نضع البيكربونات الصودا عليهم ونقلبهم جيدا.

والخطوة التالية ثم بعد ذلك نضع صابون المواعين ونقلب جميع المكونات سويا حتى تتفاعل.

نحضر لوفة خشنة ونغمسها في الخليط ونقوم بغسل بها الحلل الألومنيوم لتلميعها وحوض المطبخ، والبوتاجاز.

فوائد الفحم

للفحم فوائد كثيرة لا غنى عنه في كل منزل فنتعرف على أهم فوائده من خلال النقاط التالية..