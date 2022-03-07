وفري فلوسك سأحول كيلو مسحوق عادي إلى 5 كيلو مسحوق أوتوماتيك وأعلي نظافه أحن من الجاهز

جميعا نقوم بشراء مسحوق الغسالات أوتوماتيكي بمبالغ باهظة الثمن إلى جانب عدم تنظيفه الجيد للملابس لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم وصفة رائعة وهي من كيلو مسحوق غسيل للغسالات العادية نعمل 5 كيلو مسحوق غسيل أوتوماتيكي وسوف نوضح لكم الطريقة من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير مسحوق الغسيل الأتوماتيك

تحضر هذه الوصفة بمكونات سهلة جدا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

2كيلو مسحوق غسيل عادي.

قطعة صابون بلدي.

2 قطعة صابون للوجه.

زجاجة ريحة اللافندر.

كوب بيكربونات لتقليل الرغوة.

كوب ملح الليمون.

طريقة تحضير مسحوق الغسيل الأتوماتيك

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل مسحوق الغسيل سوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية.

الخطوة الأولى هي أن نحضر الصابون ونقوم ببشرة ثم نضعه في الكبه ونضع عليه كوب بيكربونات ونخفقهم حتى يصبح بودر.

كما أنه لا بد أن نحضر طبق كبير ونضع به كمية مسحوق الغسيل.

وفيما بعد نضع عليها الصابون المطحون.

نقلب جيدا للتخلص من أي تكتلات موجودة.

ثم بعد ذلك نضع ملح الليمون مع التقليب المستمر.

نقوم بوضع زجاجة ريحة اللافندر للاستمتاع برائحتها الجميلة.

نخلط جميع المكونات السابقة حتى تتجانس ثم نقوم باستخدامه للحصول على أفضل النتائج وسوف نلاحظ زيادة الكمية إلى 5 كيلو ويتم استخدامه في الغسالات العادية أيضا.

فوائد وصفة تحضير المسحوق أوتوماتيكي في المنزل

ومن أبرز الفوائد التي تحصل عليها ربة المنزل هي: