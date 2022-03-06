تطويل الأظافر في 3 أيام بهذه الخلطة ستبهرين بالنتيجة أطافر طويلة وقوية وبيضاء

مكون واحد فقط قادر على تطويل الأظافر في يوم هذا ما نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم، يعتبر الاعتناء بالأظافر من علامات جمال اليدين؛ فالكثير من الفتيات والسيدات تواجههم مشكلة تقصف الأظافر، وهذه المشكلة قد تكون لها أسباب كثيرة منها نقص الحديد في الجسم، وأسباب كثيرة نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

تطويل الأظافر بسرعة



من خلال مكون واحد فقط يمكنك الحصول على أظافر طويلة وجذابة، وهي من خلال ما يلي:

معجون الأسنان: بوضع كمية من معجون الأسنان على الأظافر ونتركها على الأظافر لمدة ربع ساعة، ثم يتم إزالتها بفرشاة المعجون أو الفرشاة الخاصة بالأظافر حتى تتخلص من المعجون تماما.

عصير الليمون: نضع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون في وعاء صغير على النار لمدة دقيقة، ثم نغمس الأظافر فيه أو عن طريق قشر الليمون بفرك الأظافر به لمدة عشرة دقائق.

الفازلين: نغسل اليدين جيدا ثم نضع الفازلين ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل اليدين جيدا.

زيت جوز الهند لتطويل الأظافر: يتم تسخين الزيت وتغمس الأظافر به لمدة عشر دقائق، وذلك مع تدليك الأظافر بحركات دائرية مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

أسباب تقصف الأظافر

مشكلة تقصف الأظافر مشكلة تواجه الكثير خاصة السيدات وذلك لتعرضهم لممارسة الأعمال المنزلية، ومن ضمن هذه الأسباب ما يلي: