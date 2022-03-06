نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده الأسبوعية عروض من 20 ل 60% أقوى تنزيلات السعودية وحتي نهاية مارس في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده من إحدى الأسواق التي تم إنشائها بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات الهامة والكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا يصير سوق بنده من الأسواق التجارية والمركزية والمالية، وذلك لكي يتم البيع لكل المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويريدها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، حتى يقوم الهايبر بتوفير المنتجات الغذائية والغير غذائية، إلى أن انتشر ذلك الهايبر بصورة واسعة وكبيرة حتى أصبح من الشركات الكبيرة والشهيرة بكل أنحاء المملكة، وذلك عند توافر عدة مجموعات كبيرة متخصصة بصافولا والتي كانت لديها من القرن رقم عشرون إلى هذا اليوم.
عروض بنده شهر مارس خصومات وتخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات تسوق الآن
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المتواجد والمتوافر بها كل السلع والمستلزمات التي يتطلبها ويريدها كل فرد في المملكة العربية السعودية أما أن تكون من السلع الغذائية وأيضًا الغير غذائية، كذلك الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي يعمل سوق بنده بتوفيرها فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات الرائعة سواء أن يتم تقديمها بصورة يومية أو أسبوعية إلى جميع عملاء سوق بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على التورتيلا الأبيض من النوع برونتو تكون بسعر 8.50 بدلًا من 10.75 ريال سعودي.
- 200 جرام من الجبن الموزاريلا المبشور من النوع المراعي عدد اثنان كيس تكون بسعر 13.50 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- العبوة الترويجية من الجبن الكريمي القابلة للدهن من النوع المراعي مقدار 2 * 500 جرام سعرها يكون 23.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- 6 * 100 جرام من الجبن شيدر كرافت تكون بسعر 27.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- 700 جرام من الجبن الموزاريلا المبشور من النوع فرسانا يكون بسعر 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الجبن الكريمي من النوع فيلادلفيا مقدار 500 جرام تكون بسعر 23.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الزبادي اليوناني السادة من النوع ندى مقدار 360 جرام سعرها يكون 11.95 بدلًا من 16 ريال سعودي.
- 1.8 كيلو جرام من الجبن القالب الشدر المطبوخة من النوع لونا تكون بسعر 29.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- 2 * 480 جرام من الجبن المثلثات نوعها البقرة الضاحكة تكون بسعر 22.95 بدلًا من 26.25 ريال سعودي.
- 460 مل من الآيس كريم من النوع لوتس بيسكوف تكون بسعر 29.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- آيس كريم من النوع توبليرون مقدار 100 مل عدد ثلاثة قطع يكون بسعر 24.95 بدلًا من 29.85 ريال سعودي.