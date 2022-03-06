نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 55% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف هايبر بنده حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات 55% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف هايبر بنده حتى نهاية مارس، يتوفر قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 26%، ويتوفر سعة 9 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 135 ريال خصم 27%، ويتوفر سعة 11 لتر بسعر 125 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 26%، يتوفر عصارة دوتس سعة 850 وات بسعر 99.50 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 50% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.

تخفيضات 55% على الأجهزة الكهربائية

يتوفر عصارة مولينكس بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 29%، يتوفر عصارة كولين بسعر 39.50 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غلاية كهربائية أرايتي بسعر 49 ريال بدلاً من 109 ريال خصم 55%، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 صانعة ساندويتش دوتس بسعر 59 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 41%، تتوفر غلاية دوتس سعة 1.7 لتر 2200 وات بسعر 35 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 46%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر عصارة كليك أون سعة 600 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية مارس صانعة ساندويتش كليك أون بسعر 109 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 27%، يتوفر صانعة ساندويتش تيفال بسعر 239 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون إمبكس جلوريا 32 بوصة ال اي دي اتش دي بسعر 459 ريال بدلاً من 514 ريال خصم 11%.

تخفيضات الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة أندرويد 10 تقنية 4K يو إتش دي بسعر 1599 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف هايبر بنده عرض خاص على أوبو أي 55 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 50+2+2 ميجا بيكسل بسعر 849 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات حتى نهاية مارس تي سي ال 20 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و6 جيجا رام حجم 6.67 بوصة كاميرا 2+8+48 ميجا بيكسل، بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 29%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر نوكيا 6300 + 4 جيجابايت تقنية الجيل الرابع 4G سعة 512 جيجابايت و 512 جيجا رام حجم 2.4 بوصة، ضمن تخفيضات حتى نهاية مارس هايبر بنده بسعر 185 ريال بدلاً من 223 ريال خصم 17%، يتوفر عرض خاص على نوكيا سي 01 بلس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 16 جيجابايت و 2 جيجا رام حجم 5.45 بوصة كاميرا 5 ميجا بيكسل بسعر 309 ريال ضمن تخفيضات الهواتف هايبر بنده.