شوف عروض مختارة ومميزة من ساكو على مستلزمات المنزل والمطبخ بخصم يصل 40%

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عروض مختارة ومميزة من ساكو على مستلزمات المنزل والمطبخ بخصم يصل 40%

وتوفر لكي أيضاً سيدتي قدور ضغط بمقاسات مختلفة تناسب الجميع، يوجد أيضاً أطقم تقديم بأشكال وألوان مختلفة سوف ينبهر بها ضيوفك، توفر لكي أيضاً أدوات ومنتجات للنظافة المنزل وأرضيات المطبخ بروائح جذابة ومنعشة، متاح أيضا قفزات سيلكون بألوان مختلفة لتحافظ على يدك عند جلي الأواني، سارعي بشراء المستلزمات المنزلية الجديدة واستفادي بالخصم الجبار المميز.

عروض رمضان من ساكو على الأجهزة المنزلية

سخان طعام على شكل مستطيل 2 عين ×1.5 لتر، حافظ على الطعام ساخنًا من خلال الشمعة، آمن للاستخدام في الميكرويف، سهل الحمل باستخدام مقابض مريحة، الأطباق الزجاجية موضوعة بإحكام في الإطار، مصنع الغطاء والمقابض من الفولاذ مقاوم للصدأ، متوفر بلون فضي، بسعر 129.00 ريال بدلاً 157.75 ريال، ادفع 43.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

سخان حساء عالي الجودة يأتي مع حامل وموقد من Bien Servi دائري سعة 4 لتر، يتميز بصناعة رائعة تضفي مظهراً بارزاً، مصنع الزجاج الشفاف، الفولاذ المقاوم للصدأ، مصبوب من مواد عالية الجودة لتجنب التقطيع حتى من خلال الاستخدام لفترة طويلة، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 169.75 ريال، ادفع 53.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

ترمس بسعة 1.8لتر، مصنع من مادة الفولاذ ستانلس تيل ضد الصدأ، يتميز أداء حراريًا عاليًا ، مما يتيح لك الاستمتاع بالقهوة الساخنة حتى بعد ساعات، يحافظ على السوائل الساخنة والباردة بمتانة أكبر، يحافظ على السوائل الساخنة والباردة بمتانة أكبر.متوفر بلون أسود و فضي، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 89.75 ريال.

أواني مطبخ من ساكو