نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قشور البصل لها استخدامات مدهشة كنز رباني لن تتخلي عنه بعد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدامات مذهلة لقشور البصل سوف نتعرف عليها في السطور التالية حتى تتمكن كل ربة منزل من الاستفادة منها وعدم إلقائها في سلة المهملات، وقد وجدت استخدامات عديدة بقشور البصل، حيث أنه لم يمكن معروف عن استخدامها سوى أنها توضع أثناء سلق البيض لإعطائه لون جميل بالإضافة إلى تقليل من رائحة البيض النفاذة عند أكله، فهيا بنا نتعرف على أهم الاستخدامات التي دخل فيها قشر البصل.

استخدامات مذهلة لقشور البصل

تم اكتشاف استخدامات أخري لقشور البصل لم تكن معروفة من قبل وهذه هي أهم النقاط التي يمكن الاستفادة بها، ومنها ما يلي:

علاج تشنج الساق

يستخدم في علاج تقلصات الساق، ويمكن تطبيق ذلك من خلال وضع قشر البصل في الماء المغلي لمدة 10-20 دقيقة، ويصفى الماء ويتم تناوله قبل النوم، مما ينتج عنه تحسن في عضلات الجسم.

تقوية الشعر

استخدام عصير البصل يساعد في تقوية الشعر كما أنه يزيد من طوله ويعمل على إبراز لونه الطبيعي، كما أن له دور في محاربة الفطريات، بالاضافة إلى تغذية بصيلات الشعر بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت.

تقليل التهابات الحلق

يمكن الاستفادة منه عن طريق عمل مغلي قشور البصل والغرغرة بها مما يساعد على محاربة التهابات الحلق والفم، نظراً لما له من خصائص مضادة للالتهابات، كما يمكن شرب مغلي قشر البصل، حيث يعمل على حماية الفم ويحافظ على صحة اللثة والأسنان من تراكم البكتيريا عليها.

صبغة طبيعية

صنع صبغة طبيعية وصبغ الملابس القطنية بها، وهي من الصبغات الثابته والتي تلتصق بالاقمشة، كما يستخدم في صبغ البعض عنده سلقة وللحصول على نمو مميزة.

استخدامها كسماد

يمكن دمج قشور البصل مع سماد النباتات التي تكون محيطة بالمنزل أو داخله، حيث يتم خلط قشور البصل مع تربة السماد، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الفعالة والتي تجعل التربة غنية بالعناصر الغذائية.

حماية النباتات من الحشرات

يستخدم لعمل حماية للنباتات وذلك من بعض الفطريات والحشرات، ويكون ذلك عن طريق خلط قشر البصل مع أربعة أكواب من الماء، ويترك في وعاء محكم الغلق لمدة سبعة أيام وبعد ذلك يرش على النباتات باستخدام البخاخ الخاصة.