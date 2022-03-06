نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعيه 6 مارس 2022 تخفيضات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده الاسبوعيه حيث تعد من افضل العروض التي ينتظرها الجميع والتي سوف نقدمها لكم من خلال موقعنا حيث تعد من العروض المميزه لجميع الاشخاص حيث تقدم لهم جميع المنتجات الغذائيه من فواكه و خضروات ولحوم وجميع انواع الاسماك والمشروبات كما تقدم ايضا تخفيضات كبيره للغايه تصل الي نصف الثمن علي جميع انواع الادوات المنزليه و الكهربائيه وجميع انواع الملابس الخاصه بالرجال و النساء و الاطفال حيث يستمر هذا العرض لمده اسبوع فقط فسارعوا قبل انتهاء هذه العرض و انتهاء الكميه المحدده.

عروض بنده الاسبوعيه

تحتوي عروض بنده علي العديد من المنتجات الغذائيه حيث تقدم لعملائها جميع انواع الفواكه من برتقال و تفاح و عنب و تمر وبرتقال و الجوافه و جميع انواع العصائر بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم بتخفيضات تصل الي 50% كي يستفيد جميع المواطنين من هذا العرض والذي يستمر لسبع ايام فقط وكذالك ايضا تقدم ايضا افض واجود انواع الملابس و الادوات وجميع انواع الجوالات وسوف نستعرض لحضراتكم بعض هذه المنتجات من خلال هذا المقال.

تحتوي عروض بنده اليوم الاحد علي العديد من الفواكه و الخضروات و اللحوم و الاسماك والجبن.

حيث تقدم التفاح بسعر 5.95 ريال سعودي فقط

كما تحتوي علي العنب الابيض بسعر 8.95 ريال سعودي

كما تقدم الفاصوليا الخضراء و الجزر بسعر 2.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي كريم الكراميل بسعر 35.95 ريال سعودي

الارز البسمتي بسعر بسعر مميز للغايه 54.95 ريال سعودي و ذيت عافيه بسعر 82.95 ريال سعودي و ايضا الطحين الفاخر بسعر 9.95 ريال سعودي



عروض بنده الاسبوعيه

كانت هذه عروض بنده الاسبوعيه والتي ذكرناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني حيث ان هناك اقبال كبير جدا من المواطنين الصغار و الكبار للأستفاده من هذه العروض و التي تحتوي علي جميع ما يحتاجه كل منزل من مواد غذائيه و غيرها من المنتجات بأسعار لا تقبل المنافسه بمناسبه اقتراب شهر رمضان حيث تتوفر هذه المنتجات في جميع الفروع في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه مكه و الرياض و الرياض و المدينه فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض المميز.

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