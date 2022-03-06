شوف تخفضيات رمضان الكبري منsaco تصل إلى 40% على الأجهزة المنزلية المختارة

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أستقبلي رمضان وأقتني أقوي عروض على الأجهزة المنزلية المختارة التي تقدمها لكم شركة ساكو Saco كما تقدم تخفيضات وخصومات تصل إلى 40% على كثير من الأجهزة المنزلية، جددي منزلك بأكمله بتشكيلة متنوعة ومختارة من الأجهزة الكهربائية، لعشاق القهوة توفر مجموعة عروض مختلفة من ماكينات صانعة القهوة، وتوفر للسيدات والرجال مجموعة من منتجات العناية بالشعر فرشاة تصفيف الشعر، وماكينة حلاقة رجالية للذقن والشعر ماركة فيليبس.
تخفضيات رمضان من saco تصل إلى 40% على الأجهزة المنزلية المختارة
يوجد أيضاً مجموعة محضرات الطعام الذكية التي لا يمكن الأستغناء عنها كما تقدم لكم عروض أخرى مميزة الأقسام الأخري بخصومات تصل إلى 40%، تسوقي من خلال مواقع ساكو saco المختلفة أو أشتري مباشراً من فروعها الموزعة بالمملكة العربية السعودية وخارجها.
أجهزة كهربائية منزلية من Saco
- جهاز تحضير القهوة، تحضر 4 أكواب، متوفره بصمام ضد التقطير، ماركة KENWOOD، صممت بشكل رائع لصنع القهوة وبكل النكهات كما وتسح للك بتعديل النكهة حسب الذوق . يسمح هذا الجهاز بصنع اربع اكواب من القهوة بنفس، تعمل بقوة 650 واط، مصنوعة من البلاستك، طول 19.812 عرض 25.908 ارتفاع 29.21 سم، سعر القطعة 199.00 ريال بدلاً من 239.75 ريال، ادفع 66.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- مكنسة كهربائية بدون كيس، بسعة 2.5 لتر، تعمل بقوة 2200 واط، لونها أسود، تصميم عصري يناسب جميع الأذواق والألوان، تنظيف منزلك بالكامل بما في ذلك الأرضيات والسجاد والمفروشات والستائر. أنها خفيفة جدا وسهلة، يمكن لأنبوب التمديد إزالة الأوساخ من الشقوق والزوايا، توفر العجلات سهولة سحبها أثناء التنظيف. تتميز باللف التلقائي للسلك داخل المكنسة لسهولة التخزين. من خلال الضغط على زر، يمكن سحب هذا الحبل بسهولة للتنقل في جميع أنحاء الغرفة، سعر الجهاز 559.00 ريال، ادفع 186.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- جهاز تنقية الهواء لغرفة مساحة 34 متر مربع، يوفر منقي الهواء Filtrete ™ Ultra Clean، يزيل الغبار والأتربة، ويلتقت الاوساخ المنزلية، ووبر الحيونات الاليفة اضافة الى السجائر وغيرها، بسعر 599.00 ريال بدلاً من 699.00 ريال، ادفع 199.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- مكنسة كهربائية، سعة 30 لتر، تعمل بقوة 1400 واط، مع منفاخ طويل يعمل بكفاءة شفط عالية، ماركة هومكس، هذا الجهاز يتميز بالتنوع الذي تحتاجه للتنظيف في أي مكان، مثالية لتنظيف الأرضيات الصلبة والمفروشات والسجاد، مرفق معها اكسسوارات مختلفة، سعة التخزين الداخلية 30 لتر، متوفرة بلون أسود × أصفر، سعر الجهاز 249.00 ريال بدلاً من 365.75 ريال، ادفع 83.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
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