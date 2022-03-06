نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية المجمعة لتنزيلات وخصومات الأغذية ومنتجات النظافة والتجميل في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية، تقدم أسواق عبدالله العثيم دائمًا عروض على المنتجات الموجودة بها وتخفيضات خاص بالمناسبات، وكان خلال الشهرين الماضيين كانت هناك عروض مميزة بمناسبة العام الجديد وعروض الشتاء، ولكن هذه الأيام سوف يتم تقديم عروض بمناسبة حلول شهر الخير وسوف تكون العروض هذا العام مختلفة وإليكم خلال موضوع اليوم سأخبركم عن بعض هذه العروض وأتحدث في هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
عروض العثيم مارس بالمملكة وتخفيضات ومزايا قسيمة تسوق سلام الرائعة
أسواق عبد الله علي العثيم بالسعودية
أسواق عبد الله العثيم السعودية أحد أهم الأماكن التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يوجد بداخلها جميع المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل، وهذا سوف يمكنك من شراء جميع احتياجاتك من مكان واحد وبأسعار متميزة، وعندما تذهب إلى أسواق علي العثيم عليك أن تسأل عن العروض التي يقدمها بشكل دوري، حيث أن عروضه تنافس جميع الأماكن الأخرى.
أفضل عروض العثيم الاسبوعية السعودية لشهر مارس 2022
فيما يلي سنتعرف معًا عن بعض العروض التي تقدمها أسواق العثيم خلال شهر مارس بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك:
- عروض العثيم اليوم الاثنين تفاح أخضر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم ثوم شبك بسعر 2.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية لحم غنم نعيمي بالعظم سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم عنب أبيض علب سعر العلبة 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جبنة فيتا دنيماركي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم حلاوة حلواني سادة سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم تمر تمور سكري رطب بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم شكولاته جالكسي جواهر بسعر 46.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب جبنة المراعي قشطة بسعر 20.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم معجون طماطم العلالي بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده زيت نخيل نباتي بسعر 11.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم كريم دوف بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه ارز أبو كاس مزة بسمتي حجم 10 كجم 2 كيس بسعر 54.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم شراب تونو توت مركز 4 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.