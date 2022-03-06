نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم لبداية الأسبوع الثاني من مارس وتنزيلات مجمعة على الأجهزة الكهربية والالكترونية في المقال التالي
عروض جرير السعودية مع اقتراب رمضان المبارك، عروض جرير السعودية مارس 2022 موضوع مهم جدًا بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودي، وذلك لأن مكتبات جرير دائمًا تقدم عروض مميز للغاية، حيث تصل خصومات jarir bookstore مكتبة جرير في بعض الأحيان إلى 50% من السعر الأصلي للمنتج، كما أن منتجاتها تتميز بالجودة العالية، وإليكم موضوع اليوم عن العروض التي سيقدمها مكتبات جرير خلال شهر مارس 2022.
عروض جرير اليوم المتميزة وخصومات رائعة على الجوالات واللابتوب والملحقات الذكية
عروض جرير السعودية المجمعة
أسواق مكتبة جرير السعودية من المكتبات العملاقة الموجودة في السعودية والتي يوجد بها مجموعة كبيرة من المنتجات ذات الجودة العالية وأهم ما يوجد داخل مكتبات جرير هي الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربية، حيث أن أسعارها داخل جرير تكون مناسبة للجميع، يوجد مكتبات جرير مجموعة من الفروع الخاصة بها في كافة المدن في المملكة العربية السعودية.
عروض مكتبة جرير اون لاين
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض والتخفيضات على منتجاتها بشكل دوري وتتمثل عروض شهر مارس فيما يلي:
- بطاقة سامبا جرير سماعة رأس للألعاب هايبر إكس كلاود بسعر 409 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة سامسونج 32 بوصة بسعر 3659 ريال سعودي.
- كود خصم جرير أسترو 10 أى سماعة رأس للألعاب سلكي بسعر 299 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير توشيبا سماعة رأس للأطفال قابلة للطي بسعر 175 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير جوال فيفو سعة 32 جيجا بايت بسعر 479 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات أبل آيفون 13 سعة 128 بسعر 3599 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي إس 21 سعة 256 بسعر 3299 ريال سعودي.
- لابتوب جرير وتخفيضات جرير على لاب توب من مايكروسوفت بسعر 5499 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير لينوفو سعة 128 بسعر 629 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير أبل آيفون سعة 256 جيجا بايت بسعر 4099 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالكسي سعة 256 بسعر 2799 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير أبل ووتش الإصدار 3 42 بسعر 1039 ريال سعودي.
- عرض جرير سامسونج جالكسي إي 73 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير جوال هونور سعة 256 جيجا بايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة سكاي وورث حجم 55 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي.