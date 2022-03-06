طرق تنظيف الحوائط من العفن والبقع المتسخة.. إليكم أنجح الوصفات

طرق تنظيف الحوائط من العفن والبقع المتسخة، هناك عدة وصفات وطرق تساعد على التخلص من جميع المشاكل التي تواجهك في المنزل ومن أهم هذه المشاكل هي العفن الذي يتراكم على الجدران ويحدث هذا العفن نتيجة الرطوبة الزائدة وخاصة تزداد هذه المشكلة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة لكن يلزمك العديد من الوصفات التي يجب أن تتبعها حتى تتخلص من هذا العفن لأنه يسبب مظهر سيء جدا وخاصة عند رؤية هذا العفن أمام الضيوف.

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إزالة العفن عن الجدران

هناك عدة طرق تساعدك على التخلص من العفن بصورة نهائية لكن عليك أن تتبع الخطوات التي تحميك من المواد التي سوف تستخدمها لأنها من الممكن أن تسبب حرق للجلد أو إصابة للعين لذلك يجب أن تحترس تماما وأن ترتدي هذه الأشياء:

عليك أن ترتدي قناع منع وصول الرائحة الغير مستحبة للأنف.

قم بارتداء واقي للعين حتى تمنع من أي إصابة قد تحدث.

ملابس تعمل على تغطية الجسم بالكامل.

أخيرا عليك أن ترتدي قفازات.

التخلص من العفن باستخدام الخل

يعد الخل مؤثر فعال للغاية حيث أنه يعمل على إزالة العفن بصورة نهائية دون أن تحتاج إلى تجربة وصفات أخرى حتى تتخلص من العفن لكن ما هي الطريقة التي تساعدك على التخلص من اتساخ الجدران: