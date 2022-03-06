انسى تجيلك الفاتورة مرتفعة تاني.. أفضل طرق تقليل استهلاك فاتورة الكهرباء لجميع العدادات

كيفية تقليل استهلاك فاتورة الكهرباء، يعد ارتفاع فاتورة الكهرباء من الأمور الصعبة التي تؤرق الكثير من المواطنين، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولكن لا يدرك الكثير أن معظم الممارسات التي يقوم بها على مدار اليوم تكون سبب مباشر لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء شهرياً، ونحن من خلال موقعنا نرصد لكم بعض هذه التصرفات اليومية ونقدم لكم نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء.

كيفية تقليل استهلاك فاتورة الكهرباء

لابد من شراء الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة. عدم فتح باب الثلاجة بشكل متكرر على مدار اليوم لتجنب زيادة معدلات الاستهلاك للكهرباء. كما يجب الحرص على غلق باب الثلاجة جيداً والتأكد من سلامة الإطار العازل لتقليل تسرب البرودة خارج الثلاجة أو دخول هواء ساخن لداخلها. بينما يجب ترك مسافة معقولة بين الثلاجة والحائط من 10 إلى 15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد مما يقلل استهلاك الكهرباء. وكذلك عدم وضع الغذاء الساخن بداخلها حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية عدم وضع الثلاجة في مكان معرض للشمس حيث يجب وضعها في مكان بارد بالمطبخ.

تصرفات تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

استخدام أكثر من مكيف في مكان واحد يسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء.

وترك فيشة الكهرباء في الأجهزة المغلقة لأنها تستهلك طاقة بلا داعي.

عدم إجراء صيانة دورية على التكييف يتسبب في استهلاك الكهرباء.

وكذلك استخدام التكييف على درجات حرارة أقل أو أكثر من 24 أو 25 درجة.

كما يعد استخدام الكاتيل والمايكرويف والسخان الكهربائي لأوقات طويلة سبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وترك باب الثلاجة مفتوح لفترة كبيرة يستهلك طاقة أكبر.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء