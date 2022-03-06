نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم المتميزة وخصومات رائعة على الجوالات واللابتوب والملحقات الذكية في المقال التالي
عروض جرير اليوم جوالات وكمبيوتر، jarir bookstore مكتبة جرير من المكتبات المتميزة في السعودية والتي ينتظر العروض الخاصة بها معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذه الأيام وبمناسبة اقتراب شهر رمضان تقدم مجموعة لا بأس بها من العروض والتخفيضات على بعض منتجاتها، خلال موضوع اليوم سنعرض لكم بعض العروض الخاصة بمكتبات جرير السعودية خلال شهر مارس 2022.
عروض الجوالات في جرير والأسعار الجديدة خلال شهر مارس
مكتبة جرير اون لاين
بعد أن انتشر فيروس كورونا في العالم أصبح كل شيء يعمل من خلال الإنترنت حتى البيع والشراء، ولذلك قامت مكتبات جرير بعمل موقع إلكتروني على الإنترنت وأصبح يمكنك الشراء من خلال هذا الموقع، كما أنها تقوم بعرض التخفيضات والعروض التي تقدمها على هذه الصفحة ويمكنك متابعة كافة العروض والأخبار الخاصة بمكتبات جرير من خلال هذه الصفحة.
أفضل اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير وجوالات مكتبة جرير
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض بشكل أسبوعي تقريبًا وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض جرير ايفون أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت سعره 5199 ريال سعودي.
- لابتوب جرير جهاز لاب توب Hp، Core i7 سعره داخل العرض 6700 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير ولاب توب من نوعه Lenovo، Core i5 سعره 1800 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير كمبيوتر محمول Ace، Core i4 سعره 949 ريال سعودي.
- لابتوب جرير لاب توب Apple Mac ،Core i7 سعره 5400 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هاتف هواوي نوفا 8 حجم الذاكرة 128 جيجا بايت سعره 1899 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هواوي نوفا 8 أي سعره مميز للغاية داخل العرض 1399 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير لاب توب Asus ،Core i7 سعره مميز للغاية 5000 ريال سعودي.
- كود خصم جرير كمبيوتر محمول Dell ،Core i5 سعره 2200 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير جوال أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت سعره 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف محمول آيفون 13 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت سعره مميز للغاية 6699 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا بايت سعره 1899 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير جوال هواوي Y9a سعة 128 جيجا بايت سعره 1099 ريال سعودي.