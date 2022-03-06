أيام قليلة.. موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 بمصر والسعودية

أيام قليلة.. موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 من أول ليلة حلّ فيها شهر شعبان ويتساءل الكثيرون عن موعد أول أيام شهر رمضان، فالمسلمون ينتظرون قدوم شهر رمضان على أحر من الجمر، فهذا الشهر هو أفضل أيام السنة على الإطلاق وبه من الفرص والمنح التي يمنحها الله لنا ما لا يمحنها لنا في أي شهر آخر، نقضي أجمل ثلاثين يومًا في السنة بنفس هادئة ومطمئنة، بنفس تملأها السكينة والتضرع إلى الله، يمنحنا الله فرصة اللجوء إليه وها هو قد اقترب.

ما هو موعد أول أيام شهر رمضان المبارك؟

أعلنت بعض المصادر الفكية عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2022م حيث:-

كشفت الأبحاث أنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك هو اليوم الثاني من أبريل 2022م وكان هذا هو أول توقع لأول أيامه.

وأكدت البحوث الفلكية أنه لم يتم حتى الآن التأكد من إذا ما كان الثاني من فبراير هو أول أيام رمضان ولكن يجب علينا الانتظار حتى يوم التاسع والعشرين من شعبان حتى يتم رصد هلال شهر رمضان.

بعد رؤية الهلال سيتم حسم الميعاد ورؤية الهلال هي الرؤية الشرعية للهلال ونحن الآن في بداية شهر شعبان ومرّ منه خمسة أيام فمن المتوقع أنه من المتبقي خمسة وعشرين يومًا على شهر رمضان.

ما هو فضل شهر رمضان المبارك؟