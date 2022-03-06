نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كيلو أوكسي خلية 10 كيلو في 5 دقائق بطريقة مش هتخطر على بالك هتضاعفي الكمية ونضافه روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل كيلو أوكسي الي ١٠ كيلو أوكسي ، الاوكسي من افضل المساحيق التي يمكن استخدامها لتنظيف الملابس والحفاظ على الوانها, ولكن كميته تكون قليلة جدا مقارنته بسعره المرتفع جدا, ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل كمية كبيرة من الاوكسي لتوفير تكلفة شراؤه بكمية قليلة وبسعر غالي جدا, وللقيام بذلك يمكن اضافة مجموعة من المكونات الي كيلو الاوكسي حتى يتحول كيلو الاوكسي الي اكثر من عشرة كيلوات من الاوكسي, وسنوضح خلال السطور التالية طريقة عمل كمية كبيرة من الاوكسي في البيت بسهولة باستخدام كيلو واحد فقط منه.

كيفية عمل 10 كيلو اوكسي من كيلو اكسي واحد فقط بسهولة

الاوكسي من المساحيق التي تساعد في تبيض الملابس والتخلص من اي بقع موجودة بها مهما كانت صعبة وتساعد في الحفاظ على الوان الملابس, وهي بديل عن المبيضات التي تتلف الملابس بعد فترة من استخدامها عليه, و يمكن تحضير كمية كبيرة منه من كيلو اوكسي فقط وذلك من خلال الاتي:-

يتم افراع كيلو من الاوكسي في اناء كبير ويوضع عليه صابونة ليمون مبشورة وتقلب معه.

يوضع على الخليط كمية كبيرة من الرابسو يقلب مع باقي المكونات واخيرا يضاف على الخليط كوب من الكلور البودر.

تقلب كل المكونات معا حتى تمتزج ويتم تعيئتها في اكياس واغلاقها جيدا وتستخدم في الغسالة بشكل عادي وسوف تلاحظين أن الكيلو اصبح عشرة بسهولة.

أهم الخطوات للحفاظ على الملابس عند الغسيل

يجب فصل الملابس عن وضعها قبل في الغسالة حيث انه تحتلف تعليمات الغسيل من قطعة الي اخري وتختلف الاقمشة الطبيعية في الغسيل عن الاقمسة المصنعة, وفصل الملابس يساعد في تجنب اختلاط الوان الملابس مع بعضها.