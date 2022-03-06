كيفية الفوز في مسابقة الحلم 2022 السحب القادم بطريقة سحرية جديدة

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عمر شويل - جدة كيفية الفوز في مسابقة الحلم 2022، سؤال يدور في أذهان الملايين من كل أنحاء العالم العربي، الجميع يتمني أن يحصل على الجائزة الكبرى التي تغير حياته مطلقاً، فلم يتبقى ألا وقت قصير ويعلن السحب الجديد في مسابقة الحلم والتي تصل الجائزة إلي 125 ألف دولار، فالحلم يقترب منك بشده إذا قمت بإتباع الخطوات والطريقة السحرية التي نذكرها إليكم عبر تفاصيل فقرات هذا المقال، الذي نتمنى فيه لكل المتسابقين الفوز وربح الجوائز المالية.

كيفية الفوز في مسابقة الحلم 2022

يقدم مسابقة الحلم الإعلامي الشهير مصطفى الأغا عبر برنامجه الشهير (صدي الملاعب) تستمر مسابقة الحلم في تقديم الجوائز المالية الكبيرة طوال العالم بداية من 125 ألف دولار مروراً بنصف مليون دولار وحتي تصل إلي 3.5 مليون دولار، تحظي هذه المسابقة اهتمام المشاهد العربي الذي يأمل ويتأمل الجائزة التي هي حلم إلي كل شخص يرغب في تغيير حياته من مرحلة الأقل إلي مرحلة الغني.

طريقة الفوز في مسابقة الحلم هي إتباع الخطوات التي أوضحتها إدارة المسابقة لكي يقبل اشتراكك في الحلم، آلية التسجيل والاشتراك في المسابقة لا تحتاج منك مجهود كبير كل ما هو مطلوب منك هو أن تعرف جيداً أسرار الفوز في مسابقة الحلم، والتي ذكرناها مسبقاً في رابط مسابقة الحلم 2022.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

ابسط طرق الاشتراك في المسابقة هي إرسال كلمة (حلم) أو كلمة (reve) أو كلمة (Dream) في رسالة من تلفونك على الرقم المخصص لبلدك، لذا يمكنكم الإطلاع الآن على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، وهي الارقام المخصصة لكل الدول العربية وكذلك الرقم الدولي الموحد الذي يمكنك من خلاله التواصل من اي مكان في العالم.

بعد القيام بإرسال رسالة على الرقم المحدد إلي بلدك، سيتم إرسال سؤال إليك يجب عليك أن تقوم بالإجابة عليه بشكل صحيح كي تتمكن من الدخول إلي السحب.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

حددت مسابقة الحلم بعض الشروط والضوابط والأحكام لكل شخص يرغب الاشتراك في المسابقة والتي من أبرزها أن يكون عمر الشخص الراغب في الاشتراك لا يقل عن 18 عام، أن يقوم بإرسال الرسائل النصية SMS مكتوب فيها أحدي الكلمات الثلاث (حلم، dream، reve).

أرقام مسابقة الحلم 2022

الإشتراك في مسابقة الحلم من مصر 95450 من فودافون واتصالات واورنج.

التواصل من السعودية على الرقم التالي 650444 من على اي شبكة إتصال.

الإشتراك من الكويت 50640 فيفا، أو الاشتراك من زين برقم 96922، أو 4141 من جي اس ام.

إرسال رسالة من الاردن على رقم 98859.

الإشتراك من الإمارات على رقم 6070.

إرسال رسالة من اليمن على رقم 87602.

وصلنا إلي ختام شرح كيفية الفوز في مسابقة الحلم 2022.