نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل النهائي والفعال للتخلص من الصراصير والناموس وجميع الحشرات الطائرة من المنزل بدون مبيدات كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الناموس والحشرات الطائرة من الأمور المزعجة بشكل كبير وذلك لما تنقله هذه الحشرات من فيروسات وأوبئة بسبب انتقالها من مكان لآخر ومن الشارع إلى المنزل وبسبب وقوفها على الطعام والملابس والسرائر وغيرها، كما أن الناموس يسبب الحساسية والتهاب الجلد وتورمه واحمراره، وبالرغم من تواجد مستحضرات للقضاء على تلك الحشرات إلا أن كثيرًا منها يكون غير فعال، لذلك وفي هذا المقال سنعرض لكم وصفة سحرية للتخلص من الناموس والحشرات الطائرة.

وصفة الثوم للتخلص من الناموس والحشرات

تدخل الحشرات والناموس إلى البيوت يوميًا وبكثرة وخاصةً البيوت التي يكون حولها زرع أو أشجار وزهور، ويمكن منع دخول الناموس والحشرات الطائرة إلى البيت من خلال وصفة سحرية وطبيعية وهي وصفة الثوم.

فالثوم فعاليته مبهرة في القضاء على الحشرات ومنعها من دخول المنزل وذلك بسبب رائحته النفاذة التي تزعجهم ونقوم بتخفيفه بالماء للتقليل من انتشار رائحته في المنزل، ويمكن استخدام الوصفة كالتالي:

نقوم بهرس 4 فصوص من الثوم جيدًا وجعله ناعم.

نضع الثوم في زجاجة ونضيف إليه كوبان من الماء، وإذا كانت رائحته مازالت نفاذة نزيد كمية الماء.

نقوم بتحريك الزجاجة بعد غلقها حتى يختلط الثوم مع الماء ونتركها عدة ساعات.

نرش الثوم عند الأماكن المفتوحة في المنزل مثل الشبابيك والأبواب.

وصفة الزيوت الطبيعية للتخلص من الناموس والحشرات

يوجد بعض الزيوت الطبيعية التي يمكنها القضاء على الحشرات نهائيًا وتلك الزيوت هي التي تكون ذات رائحة قوية مثل زيت القرفة وغيره، ويمكن الاستفادة من الزيوت الطبيعية كالتالي: