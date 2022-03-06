حل سريع وسحري لمشكلة انسداد حوض المطبخ والحمام

تسليك حوض المطبخ، مشكلة انسداد حوض المطبخ من المشاكل المزعجة التي يتعرض لها الحوض وتضر الأشخاص المقيمين في المنزل وذلك بسبب انتشار الروائح الكريهة وتبحث الكثير من السيدات عن الطرق والخطوات التي تتبع في تسليك حوض المطبخ ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تسليك حوض المطبخ.

طريقة تسليك حوض المطبخ:

هناك طريقة تقليدية يعتمد عليها في تسليك الحوض دون أن يتم الاعتماد على أي مواد كيميائية ومن خلال مقالنا التالي خطوات تسليك حوض المطبخ:

أولًا يتم الاعتماد على سدادة المصرف في فَتْحَة الحوض من أجل التأكد من خلائه من أي مشكلة قد تعيق سير المياه من فَتْحَة المصرف.

العمل على ملء الحوض بالمياه وإزالة السدادة بشكل نهائي من فَتْحَة الحوض مع الحرص على صرف المياه من فَتْحَة الحوض للتخلص من أي عوالق أو شوائب في الحوض.

يتم الاعتماد على أداة منزلية في صرف المياه كالسلك المعدني أو الأداة السلكية من أجل تسليك الحوض أو أي أداة بلاستيكية أخرى.

الحرص على تحريك تلك الأداة في فَتْحَة صرف الحوض بعد ما يتم التخلص من الغطاء المعدني للفتحة من البداية إلى النهاية.

يتم تكرار تلك العملية مع فتح صنبور المياه قليلًا والتخلص من أي عوالق قد تكون متواجدة في الفَتْحَة.

بعد ذلك يتم الانتظار بضعة من الوقت قبل أن يتم وضع الخليط في فَتْحَة الصرف حتى يتم تفتيت الدهون والتخلص من كافة الشوائب المتواجدة في فَتْحَة الحوض.

طريقة تسليك الحوض بملح الليمون:

يتم تسليك الحوض بملح الليمون باتباع الخطوات الآتية: