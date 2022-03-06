تنظيف بقع الصدأ من الملابس بحرفية بدون التأثير على الألوان

كيف أزيل بقع الصدأ؟ من أهم الأمور التي يتساءل عنها الكثير من السيدات نظرًا لصعوبة تلك البقع وخوف الجميع من عدم القدرة على التخلص منها مما يتلف الملابس التي نحبها، كما أن بعض الطرق تؤدي إلى تغيير اللون مما يتلف الملابس أيضاً، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أبرز الوسائل والطرق التي تساعد في إزالة بقع الصدأ دون التأثير على ألوان الملابس

كيف أزيل بقع الصدأ من الملابس؟

تتعرض الملابس لمشكلة الصدأ بشكل مبالغ فيه وذلك يؤثر على لون الملابس ومظهرها بالتحديد الملابس ذات الألوان الفاتحة للغاية وأصبح من السهل الآن أن يتم التخلص من بقع الصدأ وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في التخلص من بقع الصدأ.

طرق التخلص من بقع الصدأ

إزالة الصدأ من الملابس باستخدام ملح الليمون

يعتبر ملح الليمون من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها في إزالة بقعة الصدأ وإليكم في السطور الآتية الطريقة التي يستخدم بها ملح الليمون:

الحصول على شريحتين من الليمون ثم يتم وضعهم فوق البقعة مع قطعة من القماش تكون أسفل منها وقطعة أخرى تكون أعلى منها. بعد ذلك يتم الحصول على مكواة ويتم تمريرها على بقعة الصدأ وشريحتي الليمون مع الضغط عليها جيدًا. في حالة إذا لم يتم إزالة البقع يتم الحصول على شريحتين أخريين ويتم التكرار أكثر من مرة لحين أن تختفي بقع الصدأ بشكل نهائي. يتم ترك الملابس فترة من الوقت ثم يتم غسلها بشكل معتاد.

طرق تنظيف بقع الصدأ من الملابس

هناك طريقة أخرى يعتمد عليها في إزالة بقعة الصدأ وتلك الطريقة هي: