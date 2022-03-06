شوف أسعار الغسالات العادية في السعودية 2022 وكيفية اختيار أفضل الأنواع

أسعار الغسالات العادية في السعودية دائماً ما يبحث عنها الكثيرين، لا شك أن غسالة الملابس من ضروريات الحياة والتي لا غنى عنها في أي منزل، تتعدد أنواع الغسالات سواء حسب السعة والحجم أو المهام التي تقوم بها أو الماركات والعلامات التجارية أو غيرها، إذا كنت تبحث عن سعر غسالات الملابس بالسعودية تابع معنا قراءة هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني”، والذي نوضح من خلاله أفضل أنواع غسالات الملابس العادية وأسعارها في ساكو والمنيع واكسترا، كذلك أسعار غسالة الملابس في نون وأمازون ومواقع التسوق أون لاين للراغبين في الشراء.

أسعار الغسالات العادية في السعودية

غسالة أطفال كليك أون تحميل علوي، غسالة عادية بدون مجفف بسعر 309 ريال.

غسالة صغيرة الحجم من ديكديل عادية بدون مجفف 152.99 ريال سعودي.

غسالة الملابس الداخلية من suangling بسعر 826 ريال سعودي.

أسعار غسالات الملابس في أمازون السعودية

غسالة ملابس محمولة من بيبسكي حجم صغير 138.99 ريال سعودي.

غسالة ملابس صغيرة ابارتمينت لاندري بسعر 543 ريال.

غسالة صغيرة محمولة قابلة للطي 488 ريال سعودي.

غسالة أطفال سعة 18 لتر 325 جنيه.

غسالة يدوية عادية من كليك أون 2.5 كيلو جرام بسعر 279 ريال سعودي، صُنفت انها الأكثر مبيعاً في فئة الغسالات اليدوية.

غسالة يدوية HTMMT سعة 6.5 كيلو جرام بسعر 549 ريال.

عروض الغسالات في نون

دايو غسالة ملابس حوضين نصف اوتوماتيكية بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال وبخصم 37%.

هيتاشي غسالة بحوضين سعة 10 كيلو جرام بسعر 1560 ريال بدلاً من 2190 ريال.

باناسونيك غسالة ملابس سعة 6.5 كيلو جرام بحوضين بسعر 749 ريال بدلاً من 919 ريال.

غسالة ميديا حوضين مع مجفف بسعر 839 ريال بدلاً من 1199.

تبدأ الغسالات الاوتوماتيكة ذات التحميل الامامي أو التحميل العلوي في نون السعودية من 1100 ريال سعودي.

عروض الغسالات في ساكو

تتعدد عروض الغسالات في المملكة، ولكن يتميز ساكو بأسعاره وتخفيضات الغير مسبوقة، وكذلك تنوع الأنواع والماركات، لذلك إليكم أحدث عروض ساكو للغسالات: