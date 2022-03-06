اياك ترمي الريموت القديم به مادة ثمينة تعرف عليها وكيف يمكنك التربح منها بكل سهولة

يكون الريموت بمثابة جهاز إلكتروني يعمل على التنقل بين القنوات وبرمجتها ويمكن من خلاله إضافة ترددات جديدة نستطيع من خلالها فتح قنوات جديدة لذلك لا يوجد منزل يوجد به تلفزيون يخلو من الريموت ويمكن نتيجة مرور السنيين تتلف أو نتيجة الاستعمال الخاطئ ونقوم برميها على الرغم من أهميتها فيمكن أن نقوم بتوضيح كيفية استغلال الريموت التالف أو القديم ونستفاد منه من خلال هذا المقال.

كيفية استغلال الريموت القديم

يمكن أن يتم استخدام الريموت القديم بكل سهولة بالخطوات التالية:

أولا علينا اختبار الدائرة الكهربائية والتأكد بأنها تعمل.

نقوم بنزع الدائرة من مكانها.

نجعل لكل رقم كود خاص به عن طريق برنامج WinLirc

عندما نضغط على أي زر في الريموت سيقوم هذا البرنامج بنقل جميع النبضات التي تم صدورها إلى برنامج UicE.

يمكن من خلال هذه البرامج التحكم بالريموت ماذا يفعل.

هذه البرامج Win Lirc، Uice يمكن أن نقوم بتحميلها من متجر جوجل بلاي بكل سهولة.

في حالة تلف الدائرة الكهربائية يمكن تصنيعها بكل سهولة.

اختراع الريموت

لقد تم اختراع الريموت عام 1898 من قبل نيكولاس تسلا، حيث استطاع أن يقوم باختراعه وقام بتعريفة بأنه عبارة عن جهاز متحكم عن بعد وينقل جميع التعليمات التي نريدها على الشاشة عن طريق الأشعة تحت الحمراء ، موجات الرادي.

الأشعة تحت الحمراء

بعد أن تعرفنا على كيفية تشغيل الريموت بواسطة الأشعة تحت الحمراء، يجدر علينا ذكر تعريف هذه الأشعة فهي عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية لا يمكن الإنسان رؤيتها أو الشعور بها، فالعين لا تستطيع كشف كثير من الأطياف الكهرومغناطيسية ما عدا الضوء، ولكن يمكن أن يشعر الإنسان بحرارتها ويتراوح ترددها بين 3 جيجا هيرتز ، 400تيرا هيرتز.