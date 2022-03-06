طريقة عمل الصابون بقوة الليمون من بواقي الزيت المستعمل مشروع مربح من البيت

طريقة عمل الصابون بقوة الليمون من زيت القلي الذي تقوم برميه يمكن أن نستغله في عمل صابون فعال في المنزل وبمكونات سهلة موجودة في المنزل وسوف نوضح لكم طريقة عمله من خلال هذا المقال حيث تعتبر صناعة الصابون من أسهل الصناعات التي يمكن أن يقوم بها الشخص.

مكونات عمل الصابون بقوة الليمون

عندما نقوم بعمل الصابون نجده يتكون من مكونات سهلة جدا وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

ربع كيلو ليمون.

3 أزايز من الزيت المستعمل.

كيس برسيل جيل.

كوب من بريل المواعين.

2 كوب من الدقيق.

نصف كيلو من الصودوا الكاوية.

3 ملاعق ملح.

3 ملاعق سكر.

نصف زجاجة ماء ورد.

زجاجة جلسرين.

طريقة تحضير الصابون بقوة الليمون

بعد أن تعرفنا على المكونات السابقة لعمل الصابون سوف نتعرف الآن على خطوات تحضيره من خلال النقاط التالية..