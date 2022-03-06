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عمر شويل - جدة طريقة عمل الصابون بقوة الليمون من بواقي الزيت المستعمل مشروع مربح من البيت - ثقفني
طريقة عمل الصابون بقوة الليمون من زيت القلي الذي تقوم برميه يمكن أن نستغله في عمل صابون فعال في المنزل وبمكونات سهلة موجودة في المنزل وسوف نوضح لكم طريقة عمله من خلال هذا المقال حيث تعتبر صناعة الصابون من أسهل الصناعات التي يمكن أن يقوم بها الشخص.
مكونات عمل الصابون بقوة الليمون
عندما نقوم بعمل الصابون نجده يتكون من مكونات سهلة جدا وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.
- ربع كيلو ليمون.
- 3 أزايز من الزيت المستعمل.
- كيس برسيل جيل.
- كوب من بريل المواعين.
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كيلو من الصودوا الكاوية.
- 3 ملاعق ملح.
- 3 ملاعق سكر.
- نصف زجاجة ماء ورد.
- زجاجة جلسرين.
طريقة تحضير الصابون بقوة الليمون
بعد أن تعرفنا على المكونات السابقة لعمل الصابون سوف نتعرف الآن على خطوات تحضيره من خلال النقاط التالية..
- نحضر الليمون ونقوم بغسله جيدا وقسم كل حبة إلى نصفين.
- نحضر حله ونضع بها ماء والليمون ونضعها على النار ونتركها تغلي حتى يتم سواء الليمون جيدا بعد ذلك نرفعها من على النار ونضع الليمون جانبا ونتركه حتى يبرد تماما.
- نقوم بتصفية ماء الليمون ونتخلص من القشر.
- نضع الصودا الكاوية على ماء الليمون بالتدريج مع التقليب المستمر ويجب ارتداء كمامة مع القفازات وذلك لتجنب رائحة الأبخرة المتصاعدة.
- نقوم بتقليب الخليط جيدا ونتركه حتى يبرد تماما ثم نضع عليه 3 أزايز من الزيت المستعمل ويجب تصفيته أثناء وضعه للتخلص من أي شوائب به.
- نقوم بتقليب المكونات السابقة حتى تتجانس سويا معا.
- نضع بعد ذلك الملح والسكر ونقوم بالتقليب.
- ثم بعد ذلك نضع البرسيل والبريل مع التقليب المستمر.
- نضع الجلسرين وماء الورد مع استمرار التقليب ثم نضع الدقيق مع التقليب نلاحظ أن لون الصابون أصبح أصفرا.
- نحضر صينية ونضع بها ورق أو مشمع ونقوم بفرد خليط الصابون بها ونتركه حتى يجف ثم نقوم بتقطيعه واستخدامه أو عمل مشروع منه وبيعه في الأسواق.