شوف لفترة محدودة أقوى عروض بنده اليوم على مختلف السلع من عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك تعود لكم بنده بخصومات ضخمة في مختلف فروعها المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصومات مميزة عديدة على أسعار مختلف أنواع السلع والمنتجات، ولديهم أيضاً بالفروع مفاجآت خاصة عديدة على أسعار مختلف أنواع المنتجات الغذائية من: أسماك، ودواجن، ولحوم، وغيرهم من خصومات أخرى عديدة من هايبر بندة Panda big offers على أسعار سلع متنوعة أخرى، سوف نعرضها لكم في الفقرات التالية:

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تتوفر بجميع فروع بنده ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية عروض ضخمة على أسعار: دجاج الفقيه، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار زيت الذرة من عافيه، وتنزيل آخر منهم على سعر أرز سيلا البسمتي الهندي من ماركة الوليمة، وتخفيضات حصرية متنوعة اليوم على أسعار الكريم كراميل مع طبقة كراميل من رياض فود، وتنزيل آخر منهم على سعر برتقال العصير المصري، وكذلك كثير من الخصومات الأخرى.

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تتوفر مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية على أسعار مختلف أنواع المنتجات الأخرى، ومنهم: خصم مميز على سعر الطحين الفاخر والبر من درجة أولى، وخصم آخر منهم على سعر مكرونة برفيتو، وتخفيض آخر منهم على سعر الزبدة الطبيعية الغير مملحة من المراعي، وخصم آخر أيضاً على أسعار الحلاوة الطحينية السادة من ماركة الجميل، وتنزيل آخر منهم على سعر السمك القاروص، وخصم آخر منهم على سعر جبنة تشيدر كرافت.

خصومات بداية مارس من بنده هايبر ماركت Panda hyper market

تتوفر مجموعة ضخمة من العروض الحصرية اليوم بمختلف فروع بنده هايبر ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر شراب الزبادي اليوناني من ماركة ندى، وخصم آخر منهم على سعر الزبادي الطازجة من نادك Nadac قليلة وكاملة الدسم مميزة المذاق، وخصومات أخرى منهم على أسعار الجبنة الكريمية القابلة للدهن من نادك، وتخفيض آخر منهم على سعر شراب الزبادي اليوناني من ماركة ندى.