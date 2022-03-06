شوف تخفيضات حصرية متنوعة اليوم بكافة فروع لولو هايبر ماركت في المملكة طوال شهر شعبان

يعد لولو هايبر ماركت الموجود في مدن المملكة العربية السعودية واحد من أهم المولات الكبرى للبيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة، حيث يشمل العديد من المنتجات في الأقسام المختلفة، والتي تشمل مجموعة خاصة من الأجهزة الكهرباية، والأجهزة الالكترونية، ولديهم أيضاً خصومات على أسعار الملابس، والمفروشات، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار كل المنتجات الغذائية والمحاصيل الطازجة، وغيرهم، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع الأول من شهر مارس.

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية Lulu offers

تتوفر مجموعة من التخفيضات الحصرية المتنوعة اليوم في كل فروع لولو ماركت Lulu market في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر سبورت انك حذاء التزلج بعدة مقاسات، وخصم آخر منهم على سعر حذاء التزلج من سبورت أند للبنات، وخصومات أخرى منهم على أسعار أحذية التزلج للأولاد من ماركة أنك العالمية الرياضية، وخصومات حصرية متنوعه اليوم بفروع الأحذية التزلج للرجال والنساء بعدة مقاسات وألوان مختلفة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار أدوات رياضية أخرى.

عروض لولو السعودية LOLO OFFERS حتى نفاذ الكميات

توجد عدة خصومات أخرى بفروع لولو هايبر ماركت المختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر سكين فيوجن دراجة 12 انش، وخصم آخر منهم على سعر سكين فيوجن دراجة الأطفال متنوعه الألوان بمقايات 12 انش، كما لديهم خصومات ضخمة على أسعار سكين فيوجن الدراجة بحجم 14 انش، وخصم آخر منهم على سعر سكين فيوجن دراجة الأطفال بمقاس 16 انش، وغيرهم كثير من الدراجات المميزة متعددة السرعات الأخرى، وخصومات مميزة عديدة منهم على أسعار دراجات الكبار بمقاسات أكبر وسرعات مختلفة.

خصومات لولو هايبر ماركت على قطع مختارة لفترة محدودة في السعودية

تتوفر مجموعة متميزة عديدة على أسعار الأجهزة الكهرباية بأنواعهم، ومن بينهم: خصم خاص على سعر الغلاية الكهربائية من ماركة أريتي، وتخفيض آخر منهم على سعر خلاط أريتي، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار بلاك اند ديكر قدر ضغط الأرز بسعة 1.8 لتر، ولديهم أيضاً خصومات أخرى على أسعار آلات طحن البن من نفس الماركة المميزة.