خلطة فتاكة ضعيها في المطبخ ستقضي على جميع الصراصير الصغيرة والنمل بسرعة

لقد أقترب فصل الصيف وتعاني كثيرا من المنازل من وجود النمل والصراصير، الأمر الذي يعتبر مزعج جدا للأشخاص في المنزل كما أنه يعتبر خطر حيث يمكن أن يعرض الأطعمة للتلوث، فيلجا الكثير من الأفراد إلى استخدام المبيدات الحشرية الأمر الذي يعتبر خطر خاصة على الأطفال ولذلك يبحث معظم الناس عن طرق طبيعية وأمنه عليهم وعلى أطفالهم وسوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة طبيعية وأمنه ويمكن تحضيرها في المنزل.

التخلص من الحشرات في المنزل

تعتبر الحشرات في المنزل هي مصدر قلق وخطر للأشخاص ولذلك سوف نوضح لكم مكونات طريقة سهلة وبسيطة، وأمنه على الأطفال دون الحاجة لاستخدام المبيدات الحشرية بالمنزل وإليكم مكونات الوصفة موضحة كالتالي.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

ملعقة صغير من بيكربونات الصوديوم.

طرد الحشرات من المنزل

وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج لها لتحضير وصفتنا والتي تعتبر سهلة وتوجد في كل المنازل سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة موضحة كالتالي:

نحضر وعاء ونضيف به ملعقتان السكر، وملعقتان صودا الخبز، وملعقة بيكربونات الصوديوم.

نقلب كل هذه المكونات جيدا حتى تمتزج معا .

نقوم بوضع هذا الخليط على الأماكن التي توجد بها النمل أو الصراصير وسوف نلاحظ أن هذه الحشرات تموت بمجرد التناول من هذا الخليط أو استنشاقه.

يمكن استخدام هذه الوصفة أيضا مع جميع أنواع الحشرات المنزلية.

نصائح عامة لتجنب الحشرات المنزلية