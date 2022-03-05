لو ضاع مفتاحك إليك طرق لفتح القفل عند ضياع المفتاح فتح أي قفل في العالم في 10 ثواني

يعتبر ضياع مفتاح القفل لمعظم الأشخاص أمرا في غاية الإزعاج خاصة إذا كان المكان المقفل عليه يحمل أشياء مهمة مثل أوراق العمل أو حتى يضعه على باب المنزل مما يجعله في حالة من الحيرة والتوتر ويضر كثير من الأفراد إلى كسر القفل أحيانا، ولكن بعض الأقفال حتى يكون من الصعب كسرها ولكن سوف نعرض إليكم طرق سحرية وفعالة في فتح القفل الذي ضاع منكم المفاتيح الخاصة به وهذا ما سوف نشير إليكم به في السطور التالية.

طرق فتح القفل المقفل

أصبح الآن كثير من الأشخاص الذين يضيعون منهم المفاتيح الخاصة بالأقفال لديهم، يلجون إلي كسر القفل دون جدوي من محاولة فتحه بدون مفتوح ولكن سوف نوضح لكم في النقاط التالية عدة طرق سهلة وبسيطة في فتح القفل بدون مفتاح.

أولا يجب أن نتأكد من أن مكان فتح القفل مفتوحا وليس مسدودا بأي شيء حتى يمكن فتحه.

الطريقة الأولى: نحضر مفك يكون ذو سن رفيع ثم نضعه في مكان فتح القفل ثم ندير المفك قليل في اتجاه فتح القفل لنجد القفل يفتح معانا بسهولة.

الطريقة الثانية: نقوم بإحضار مفتاح ربط وكماشة ندخل مفتاح الربط في مكان فتح القفل، ثم نقوم بعد ذلك بالضغط بالكماشة على مفتاح الربط مع الاستدارة قليلا باتجاه فتح القفل لتجد القفل يفتح معك.

إرشادات لفتح القفل بطريقة سليمة

وبعدما تعرفنا إلى أهم الطرق لفتح القفل دون أن نضر إلى، أن نكسر القفل والآن إليكم أهم النصائح التي يجب أتباعها عند فتح القفل.