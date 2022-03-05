إن فانوس رمضان يعد من المظاهر الاحتفالية التي تضفي بهجة وسرور على الجميع، فهو مظهر مهم يقوم بإعداده الجميع ليستقبلوا شهر رمضان، ذلك الشهر الذي يعد الشهر التاسع بترتيب الشهور الإسلامية الهجرية العربية، وتزداد فيه نفحات الإيمان وتجعل الأفراد دائما يجتمعوا على مائدة واحدة خلال الإفطار والسحور وكذلك بصلاة التراويح، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنشرح لكم طريقة عمل فانوس رمضان.

طريقة عمل فانوس رمضان

إن فانوس رمضان يعد نشاط ترفيهي ممتع بإمكانك أن تشاركه وتنفذه مع الأطفال قبل أن يأتي الشهر الكريم، وهذا حتى يستشعرون العظمة والجمال بهذا الشهر ولكي تدخل عليهم البهجة والسرور لقلوبهم، والآن سنقدم لكم طريقة صناعة الفانوس وتصميمه باستخدام أوراق الكرتون المتوفرة بكل منزل.

أدوات تحضير فانوس رمضان

كرتون ملون.

قلم تحديد.

خيط ويمكن استبداله بالحبل السميك

كرتون أبيض.

شريط لاصق.

مسطرة.

مقص.

طريقة إعداد الفانوس الكارتوني

ترسم وتحدد شكل الفانوس المراد بالكرتون الملون ومقاسات مناسبة طبقاً لما تريد.

تقص الفانوس بالشكل المائل وتحرص على أن تثني الأطراف العلوية وكذلك السفلية بقدر قليل لا يكون أكثر من واحد سنتي.

تعد القاعدة الأساسية للفانوس عبر رسم دائرة فوق الكرتون الأبيض وتقصها بحذر.

تثبت القاعدة الخاصة بالفانوس فوق قاعدة بيضاء باستخدام شريط لاصق.

تضع لمبه صغيرة تضاف بالداخل في الفانوس ويتم تثبيتها باستخدام عصا صغيرة.

تغطي الجانب العلوي الخاص بالفانوس عبر قطع كرتون بيضاء تناسب الحجم ثم يتم لصقها باستخدام شريط لاصق.

تعلق الفانوس وتثبته في أي مكان داخل المنزل عبر تعليقه بالحبال أو حتى الخيوط السميكة، أي شيء يكون ضامن لثباته وعدم التزعزع من المكان.

فانـوس رمضان

إنها من العادات المتعارف عليها منذ سنوات المتعددة، وارتبط حلول شهر رمضان المعظم بظهور الكثير من الأشياء التي تميز أيامه عن بقية الشهور، ومن أهم هذه العادات هي الفانوس المضيء الذي ترجع بداياته لعصر الدولة الفاطمية، حينما كان الخليفة الفاطمي يصطحب الأطفال بالليل التي تسبق رمضان بجولة بكافة أنحاء المدينة، وهم يتغنوا بالأغاني والأناشيد، ومن هنا بدأت الفكرة لصنع الفوانيس بشهر رمضان، وأصبحت مرتبطة به، وعلامة تميز الشهر عن غيره وتدخل الفرحة والبهجة والسعادة على جميع المسلمين كباراً وصغاراً.