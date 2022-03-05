نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير هو سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنيه أغلقه فورا بعد الاستخدام ستوفر نصف الفاتورة في المقال التالي
عمر شويل - جدة جهاز صغير هو سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنيه أغلقه فورا بعد الاستخدام ستوفر نصف الفاتورة - ثقفني
جهاز خطير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، أصبح استهلاكنا للكهرباء كبير جدا بشكل مبالغ فيه، ونحن لا نشعر أننا السبب الرئيسي في غلاء فاتورة الكهرباء، وهذا بسبب جهلنا ببعض العادات الخاطئة وهو استخدام الأجهزة الكهربائية بطريقة خطأ، وبذلك يجب عليك أن تعلم كيفية استخدام هذه الأجهزة لكي تقوم بترشيد استهلاك الكهرباء وهذا ما نتعرف عليها معكم من خلال هذا المقال.
جهاز خطير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء
نتعرف الآن على الأجهزة التي تسبب إسراف الكهرباء بشكل كبير، ومن هذه الأجهزة الآتي:
- الغلاية الكهربائية: هذا الجهاز البسيط من وجه نظرنا يحتوي على سخان صغير يستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، وتكون سبب من ضمن الأسباب التي ترفع من فاتورة الكهرباء فيجب علينا اختيار نوع موفر للكهرباء، وأيضا عندما نستخدمها يجب وضع ماء كافي للكمية، وذلك حتى لا يتم تشغيلها مدة أطول وإزالة ألفيشه فور الانتهاء من تشغيلها، وهذا يوفر أيضا من استهلاك الطاقة.
- الغسالة: في هذا الأمر يمكنك اختيار نوع الغسالة بنوع موفر للطاقة الكهربائية، وبعد الانتهاء من الغسيل يجب فصل ألفيشه، وهذا لأنه يوفر الطاقة حتى عند عدم تشغيلها.
- مكيفات الهواء: حيث أنه الأكثر استخداما للكهرباء حيث أن هذا الجهاز يعد من أكثر الأجهزة التي تستهلك الكهرباء في فصل الصيف، لذلك يجب علينا عند تشغيلها أن تكون عند درجة 24 درجة مئوية؛ فهذا يعمل على ترشيد الاستهلاك.
- الروتر والسخان والكمبيوتر: يعتبر الروتر والسخان وأيضا الكمبيوتر والمدفئة الكهربائية من ضمن أكبر الأجهزة المستهلكة للكهرباء، وقد تكون سببا في ارتفاعها لذلك يجب علينا عند الانتهاء من تشغيل جميع الأجهزة التي ذكرناها يجب فصل ألفيشه، وهذا قد يوفر علينا ارتفاع الفاتورة في ظل الغلاء الذي نواجهه خلال هذه الأيام.