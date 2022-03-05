تنظيف انتريه والركنة على الناشف بدون ماء والنتيجة مذهلة بخلطة رائعه للتنظيف

تنظيف الكنب من أحد الأمور التي تغلب السيدة في تنظيفها فهناك أنواع لا يجب غسلها بالماء والأخرى جلد والأخرى تحتوى البقع التي لا يمكن التخلص منها بسهولة ومن الصعب إزالة أغطية الكنب وغسلها باستمرار لأنها تؤدى إلى تلف الأقمشة ولذلك سوف نتعرف على طريقة سهلة دون الحاجة إلى رفع قماش الكنب أو وضع أغطية بيضاء ذات مظهر غير محبب للحفاظ عليها.

تنظيف الكنب على الناشف بمسحوق الخبز



يمكن بعدة خطوات بسيطة تنظيف الكنب دون الحاجة إلى الماء:

مسحوق الخبز ملعقة كبيرة.

الخل الأبيض ربع كوب .

عصير الليمون ربع كوب.

الماء الدافئ كوب ماء.

زيت عطري مفضل.

طريقة التحضير

تمزج جميع المكونات معا مع التقليب

تبلل قطعة من القماش وتمسح الكنبة كلها مع التركيز على أماكن البقع.

يغسل المكان بقماشة مبللة بالماء لكي لا يترك أى أثر.

يجب الحذر من ملامسة الخليط لخشب الكنب لأنه يتلفه.

يجب كنس الأمنية بالمكنسة الكهربائية للتخلص من الأتربة قبل البدء فى التنظيف.

تنظيف الكنب بالبخار

هناك مكانس بها الغسل بالبخار وتستخدم للتخلص من البقع والبخار فاعلية كبيرة للتخلص من البقع.

يجب شراء الكنب ذات الألوان الداكنة لأنها لا يظهر بها الأوساخ مثل الكنب الفاتح.

تنظيف الكنب المنجد بالجلد

يختلف تنظيف الكنب المغطى بالجلد عن غيره من المغطى بالقماش.

زيت الزيتون نصف كوب.

الخل الأبيض ربع كوب.

طريقة الاستخدام