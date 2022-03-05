إمساكيه رمضان ٢٠٢٢ في مصر والسعودية والإمارات والدول العربية إمساكية رمضان ١٤٤٣

وبحسب الحسابات الفلكية يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد شهر رمضان الشهر الفضيل من التقويم الإسلامي لعام 1443 مع بقاء حوالي 28 يومًا في اليوم الأول، يولد هلال رمضان الجديد 1443 هـ بعد اقترانه مباشرة الجمعة 29 شعبان 1443 هـ الموافق 2 أبريل 2022 يوم المشاهدة، من الناحية الفلكية يبدأ شهر رمضان المبارك 1443 يوم السبت 2 أبريل 2022.

إمساكيه شهر رمضان في مصر

إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة، والتي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

إمساكية شهر رمضان في السعودية

حسب التوقعات الفلكية سيبدأ شهر رمضان المبارك في يوم السبت الثاني من شهر أبريل 2022 وقد يتغير هذا التاريخ بناءً على اكتشاف قمر جديد من قبل هيئة رقابية قانونية تختص برصد هلال رمضان الجديد وهو شهر رمضان المبارك، اليوم الثاني من شهر رمضان العاشر التاسع من شعبان إذا كان القمر جديدًا فيكون اليوم التالي هو أول شهر رمضان إذا لم يبد هلالًا يكتمل شعبان لمدة ثلاثين يوم.

إمساكية رمضان الإمارات 1443

هناك بعض العادات الخاصة في الإمارات قبل الأذان المغاربي ، كانوا يضعون السجاد أمام المنازل وفي باحات المساجد ويضع الجميع أنواعًا مختلفة من الحلويات أو الطعام حيث يكون الرجال المحليين أو غيرهم تناول الفطور معهم بدون دعوة، لديهم أيضًا بعض العادات الرمضانية الأخرى قبل الأذان المغاربي للصلاة يتبادلون الحلويات والطعام بعد صلاة المغرب العربي وفطورهم تخرج النساء إلى المسجد للصلاة وإحضار أطفالهن للسماح لهم بالتعود على واجباتهم. الله سبحانه وتعالى، هناك أيضًا عائلات إماراتية تلتقي في المساء طوال شهر رمضان ليس فقط للرجال ولكن أيضًا للنساء حيث يخرجون للاستماع إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تقودنا إلى الخير.