كيفية تنظيف بقع الزيت على المنسوجات والتخلص منها تماماً بدون أن تترك أي أثر

تعتبر بقع الزيت من البقع الصعبة التي يتم إزالتها من الأقمشة سواء المجالس أو الملابس بصعوبة شديدة، وترك البقعة على الأقمشة لفترة طويلة تجعل من الصعب التخلص منها وإزالته لذلك من الأفضل أن يتم إزالة البقع فور حدوثها على الفور ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كيفية التخلص من بقع الزيت.

كيفية التخلص من بقع الزيت

يعتبر الزيت من البقع صعبة الإزالة وتحتاج لجهد في إزالتها وإليكم في السطور الآتية بعض من الطرق التي يعتمد عليها في إزالة بقع الزيت من الملابس.

إزالة البقع بالشامبو أو الصابون

يحتوي الشامبو على الكثير من المواد الخاص التي تعمل على مكافحة الزيوت وإليكم في السطور الآتية كيفية استخدام الشامبو في إزالة البقع.

طريقة إزالة بقع الزيت بالشامبو أو الصابون

يتم تغطية البقع بصورة كاملة بالاعتماد على منظف الصحون أو الشامبو. يتم ترطيب البقع بالمياه أو بالأمونيا من أجل إزالة البقع الزيتية. يتم فرك البقعة جيدًا بالاعتماد على الصابون. يتم استخدام فرشاة الأسنان في التنظيف لفرك البقع الصعبة. القيام بشطف المنظف بالمياه. يتم شطف مكان البقعة بالاعتماد على الخل. الخطوة التالية يتم شطف الملابس فيها بخليط المياه والخل. القيام بغسل الملابس بمطهر الغسيل ثم تجفيفها.

مزيل البقع

يمكن أن يتم الاعتماد على مزيل البقع الموضعي مع المياه الساخنة للتخلص من البقع الزيتية من خلال اتباع الخطوات الآتية: