نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير والأسعار الجديدة خلال شهر مارس في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير مارس 2022، الأجهزة الإلكترونية أصبحت من الأشياء الأساسية في حياتنا والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن بعض الأشخاص لا يستطيعون الحصول على الأجهزة الإلكترونية نظرًا لأسعارها العالية والتي قد لا تناسب الكثيرين ولكن عندما ترى عروض جرير ستراها تناسب الجميع وأسعارها مناسبة للجميع ومنافسة لجميع الأسواق، وهذا الموضوع سأتحدث فيه عن عروض مكتبات jarir bookstore مكتبة جرير الخاصة بشهر مارس.
عروض الجوالات في جرير لشهر مارس وخصومات رائعة لا يمكن تجاهلها
عدد فروع مكتبة جرير في مدينة الرياض
توجد مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير جدًا من الفروع داخل كل مدينة يوجد أكثر من فرع والفرع الرئيسي يوجد في مدينة الرياض ولا تقتصر مدين الرياض على هذا الفرع فقط ولكن توجد مجموعة لا بأس بها من الفروع داخل مدينة الرياض حيث يوجد حوالي 15 فرع داخل هذه المدينة، وتعتبر مكتبات جرير من أفضل المكتبات على الإطلاق داخل المملكة وذلك نظرًا لمميزاتها المختلفة.
عروض جرير للجوالات في السعودية مارس 2022
تتميز مكتبات جرير دائمًا وعروضها وتخفيضاتها التي تختلف عن الجميع، وفيما يلي سأتحدث عن بعض العروض التي تقدمها مكتبات جرير:
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي سعة 256 جيجابايت لون أبيض فانتوم بسعر 3499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاومي 11 لايت سعة 128 جيجا بايت لون أزرق زاهي بسعر 1139 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير فيفو واي 15 اس vivo y15s سعة 32 جيجا بايت سعر 519 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالكسي سعة 256 جيجابايت لون اخضر بسعر 3499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاومي ريدمي 9 ايه xiaomi redmi 9a سعة 32 جيجا بايت بسعر 369 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي سعة 256 جيجابايت لون أسود فانتوم بسعر 3499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير جوال شيومي ريدمي نوت سعة 128 جيجا بايت لونه رمادي كرافت بسعر 849 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير هونور 50 سعة 256 جيجا بايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاومي 11 لايت سعة 128 جيجا بايت لون الكمأة الأسود، بسعر 1139 ريال سعودي.
- لابتوب جرير لاب توب ديل انسبايرون بحجم 13.3 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي.
- عرض جرير من مكتبة جرير اون لاين جوال شيومي ريدمي نوت سعة 128 جيجا بايت لونه أزرق أرجواني بسعر 849 ريال سعودي.
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